Pampita le tiene miedo a su exsuegra: confesó que tiene videos de ella comprometedoras

Horas después que se conociera una entrevista de la mamá de Roberto García Moritán, Lucía Fernández Llanos, en la que fue muy dura con la modelo; Carolina Ardohain habló con LAM y le hizo frente a ese escándalo. Como si fuera poco, confirmó que su ex suegra tiene grabaciones de ella muy comprometedoras.

“Me sorprendió bastante, es un poco rápido. Estaba tan hecha pelota hace tan poquito. No sé qué poder que tiene de superación. Pero bueno, me alegro”, fue una de las frases que lanzó la mujer en tono irónico ante las cámaras de América, y luego dijo una frase en referencia a la devoción religiosa de Pampita y su flamante noviazgo: “No puedo hablar. Es un tema que no, no, no, no... Es muy raro todo y bueno, es... Qué sé yo, se lo habrá pedido a la Virgen”.

“Me pongo en su lugar de mamá, la entiendo”, comenzó diciéndole la exjurado del Bailando a Ángel de Brito, quien rápidamente le consultó sobre sus sensaciones al ver a Lucía hablando públicamente de ella: “No me pasa nada, no me meto, que cada uno diga lo que quiera”.

Pampita está iniciando un romance con Martín Pepa.

“La verdad la conocemos Robert y yo, mucha gente cercana nuestra no la sabe y no tengo por qué decírsela”, continuó diciendo, a lo que el conductor insistió: “Ella dice ‘tengo grabado las cosas feas que me dijo’”.

En ese momento, y lejos de retractarse, Pampita confirmó la existencia de esas pruebas y de su fuerte caracter: “Es que yo enojada te digo... no me guardo nada”.

En tanto, cuando el chimentero le contó que Moritán le había asegurado que todavía ama a la modelo, ella dejó en claro que no hay segundas oportunidades: “Esto está destruido para siempre, no hay manera de pegar esos pedazos.. Lo tengo muy claro desde el día 20, me agarra en un momento personal de mi vida que hay cosas que no quiero para mí. No tiene nada que ver con la política ni el dinero”, cerró.