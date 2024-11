Pampita en la mira: Susana rompió el silencio y aseguró que la modelo estuvo "incómoda"

Con Pampita siendo una de las figuras de la farándula argentina más buscadas del momento, dos mujeres que tienen motivos para estar enojadas con ellas, rompieron el silencio y salieron con todo contra ella.

Se trata de Susana Giménez, quien le pagó unos 30 mil dólares para entrevistarla en su programa sobre su separación, pero ella se limitó a lanzar algunas frases ya conocidas; y de su exsuegra, la madre de Roberto García Moritán, Lucía Fernández.

Respecto del enojo de Susana, un movilero de A la tarde (ciclo de América), se encontró con la diva de los teléfonos, y le consultó sobre lo ocurrido con la modelo, y lejos de elegir el silencio, la conductora aseguró que notó incómoda a Pampita.

"Gran programa ayer, la clavaste en el ángulo. ¿La sentiste tensa a Pampita?", arrancó el notero, a lo que Susana respondió: "No, viste que siempre tiene una sonrisa en la cara. No la noté tensa".

Rápidamente, el cronista agregó: "Porque viste que parece como que le hubiese incomodado esa pregunta", y la diva lanzó a viva voz: "¡Todas las preguntas! Pero bueno".

Acto seguido, y dado que se rumoreó que Carolina se había ido un poco enojada del programa, el periodista le consultó: "¿Pampita se fue bien?", y nuevamente la diva no tuvo problemas en responder: "Muy bien todo. Todo perfecto".

En tanto, y otro notero de ese mismo envío, tuvo un breve cruce con Lucía Fernández Llanos, mamá de Roberto García Moritán, quien se mostró más que furiosa con la modelo. Es que a menos de dos meses de separarse del empresario y político, Ardohain anunció que está en pareja con el polista Martín Pepa.

En un primer momento, la mujer aseguró que su hijo “está bien” tras la internación que encaró hace unas semanas. “Fue un golpe muy duro, lo hicieron pelota... Bueno, ya está”, sentenció.

A la hora de definir su actual vínculo con la modelo, Lucía aseguró que “no tiene ninguna relación” y reconoció que Pampita “se enojó un poco y se lo hizo saber” tras su última aparición en los medios.

La mamá de Moritán fue irónica sobre el nuevo romance de Pampita.

“Le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando. No hablo más... La estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, estoy cuidando la relación por Anita”, señaló la ex suegra de Pampita, antes de reconocer que el nuevo romance de la modelo “la sorprendió”.

“Me sorprendió bastante, es un poco rápido. Estaba tan hecha pelota hace tan poquito. No sé qué poder que tiene de superación. Pero bueno, me alegro”, dijo en tono irónico, y luego lanzó una frase en referencia a la devoción de Pampita por la Virgen de Luján: “No puedo hablar. Es un tema que no, no, no, no... Es muy raro todo y bueno, es... Qué sé yo, se lo habrá pedido a la Virgen”.