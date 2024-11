L-Gante estaría siendo extorsionado por sus vecinos

Tras quedar envuelto en la vorágine mediática argentina por su escandalosa relación con Wanda Nara, L-Gante sorprendió a sus seguidores con un misterioso comunicado, y algunos chimenteros revelaron que el músico estaría siendo extorsionado.

“Los años me fueron curtiendo, el odio, la envidia, la crítica clasista y racial sobre mi persona, no hicieron más que fortalecerme. Siempre dije que toda esa mala onda que me tiraban me hacía más fuerte y así fue hasta hoy”, arrancó el cantante de cumbia 420, apuntando a las críticas que recibió desde el comienzo de su popularidad.

Asimismo, luego siguió: “Nunca voy a bajar los brazos, pero la realidad es que hoy estoy lleno de angustia y dolor. Lograron llevarme a un lugar que nunca imaginé. Creí que el juicio en el que me absolvieron iba a ser un punto de partida, pero me equivoqué. Desde la absolución sólo tienen un propósito: quieren, necesitan verme caer”.

Sin embargo, no se quedó ahí y continuó aún más duro: “¿Quiénes? Parte de los abogados a los que me enfrenté y les gané en Tribunales, mucha prensa que me extorsiona a diario exigiendo que les dé una nota, personas que me piden plata... Todo se volvió un calvario. No paran con los agravios, no dejan de ensuciarme mediáticamente”.

El comunicado de L-Gante.

A partir de allí, en el ciclo Mañanísima, la periodista Estefi Berardi dio detalles del trasfondo del comunicado de L-Gante, dando a entender que en la actualidad lo angustian dos situaciones: los abogados a los que se enfrentó y las personas que lo extorsionan.

"Me cuentan que Leonardo Sigal, el abogado que lo enfrentó en el juicio, lo tendría entre ceja y ceja. Un amigo de L-Gante me cuenta que hace rato que este abogado lo quiere ver preso y he visto mensajes que no quiero leer al aire pero son fuertes", precisó la panelista y luego amplió sobre las extorsiones: "También otro amigo de Elián me cuenta que un pibe del barrio le pidió 25 dólares pero él le dijo que no los tenía, que quizás más adelante. Ahí él le dijo algo como: 'es más fácil meterte un chamuyo así vas en cana, no ayudas a los pibes'. Al parecer, hay gente del barrio que le pediría mucho dinero, que lo extorsionarían con este tipo de cosas".