Revés para Wanda Nara: los motivos que desataron su llanto en la fiesta de la Revista Caras

Desde hace varias semanas, Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante se convirtieron en el blanco de los periodistas chimenteros, quienes buscan actualizar a cada momento los detalles de la escándalo separación de la empresaria y el futbolista/romance de la conductora con el cantante de "cumbia 420".

En este sentido, habrían trascendidos los motivos por los que la mediática rompió en llanto en medio de la fiesta de "Los Personajes del Año" de la Revista Caras, en donde incluso Mariana Fabbiani intentó consolarla, al verla completamente sola y desbordada.

Por un lado, Yanina Latorre hizo referencia en LAM a una situación judicial, ya que todo lo relacionado a la cuota alimentaria podría resolverse en Turquía, el último domicilio legal de Wanda y Mauro.

“El llanto de Wanda del otro día se refiere a este expediente. Icardi por fin ya hizo su contestación por la demanda de alimentos y no va a ser tan fácil que todo esto se siga tramitando en Argentina”, arrancó diciendo la "angelita", y luego agregó: "Icardi pide con sus abogadas que el juicio se tramite en Turquía. Presentaron todas las pruebas, el juez le dio traslado y ahora están esperando. Les dan 10 días para que las abogadas presenten todas las pruebas, porque todo esto es internacional, tiene que estar todo traducido y es un lío”.

A partir de esto, la mediática y su abogada se habrían contactado con una letrada de ese país: “Hoy Wanda y Ana estuvieron reunidas con una abogada extranjera para que las asesore cómo seguir con todo este tema. Las pruebas que están presentando son bastante contundentes y por eso es que Wanda había llorado en la fiesta de Caras. Está muy preocupada porque no va a ser fácil", cerró Latorre.

En tanto, el segundo motivo estaría relacionado a L-Gante. Es que desde que Mauro fue expulsado de las tres propiedades que tienen en el edificio exclusivo Chateau Libertador, ubicado en barrio porteño de Nuñez, el artista se ha hecho un habitué en el lugar para acompañar a Wanda, por lo que los vecinos quieren declararlo "persona no grata".

Fue Carlos Monti, en Entrometidos, quien dio a conocer que estas personas ya habrían hecho un pedido en la Justicia para que el artista no pueda ingresar.

“La gente no se acuerda, pero L-Gante está condenado a tres años de prisión en suspenso, pero condenado al fin”, contó Monti, a lo que Guillermo Pardini añadió: “O sea que si le dan un día más va en cana”. “Aparentemente el lunes se va a presentar una testigo, una vecina del Chateau, que te digo, por otra parte, que lo van a dejar la persona no grata a L-Gante para que no vaya más. No lo quieren ver más ni a él ni a todo el séquito que viene con él”, reveló Monti, señalando que la mayoría de los dueños del edificio “son empresarios”.