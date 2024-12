Cuál fue la propuesta indecente que Alejandro Sanz le hizo a Pamela David: “Me asusté”

Sebastián Wainraich regresó a la televisión con La Noche Perfecta por El Trece, un ciclo donde combina entrevistas, humor y anécdotas inolvidables de sus invitados. En su más reciente emisión, Pamela David fue la encargada de compartir historias que abarcaron desde sus primeros pasos en los medios, incluyendo una popular campaña publicitaria en Paraguay, hasta un peculiar encuentro con Alejandro Sanz que despertó risas y curiosidad.

El segmento de la “caja fuerte” fue el punto central del programa, donde Sebastián Wainraich se encarga de plantear preguntas incómodas pero divertidas. Pamela David, con su estilo directo, aceptó el reto sin titubeos. Tras construir un clima de misterio junto a su cómplice humorístico, el conductor finalmente soltó la incógnita: “¿Es cierto que Alejandro Sanz te hizo una propuesta indecente?”. La conductora no solo asumió la historia, sino que se aseguró de explicar el contexto para evitar malentendidos.

“Siempre me gustó Alejandro, era un bombón, y el único disco original que tenía era suyo. Todo lo demás era trucho”, comenzó contando, con una mezcla de admiración y humor. La anécdota ocurrió durante una entrega de premios en el Teatro Coliseo, donde ella trabajaba como promotora para un programa conducido por Marley. En su papel, le tocó acompañar a Alejandro Sanz al escenario, y no pudo ocultar su emoción al estar tan cerca del cantante. “Él se dio cuenta de cómo me latía el corazón”, confesó, entre risas.

Más tarde, Pamela David y otra promotora debieron escoltar al músico hasta su auto, en una escena que parecía salida de un reality show, con cámaras registrando cada movimiento. De vuelta en la pensión donde vivía entonces, mientras se bañaba, su pareja le preguntó si había conocido a Alejandro Sanz. Nerviosa, negó haberlo visto, pero días después se enteró de que las imágenes de la ceremonia mostraban claramente su interacción con el cantante.

En esas imágenes, Sanz la invitaba a asistir a su próximo show en Tigre y a cenar con él. “No fue nada literal, pero me asusté antes de que pudiera pasar algo”, aclaró Pamela David, dejando a la imaginación lo que podría haber ocurrido. Entre risas, Sebastián Wainraich no dejó pasar el momento para bromear: “¡Te tiró onda! Alejandro no da puntada sin hilo”.

Finalmente, la conductora relativizó lo sucedido, asegurando que no fue más que una conversación amistosa, aunque reconoció que el episodio provocó un pequeño conflicto con su entonces novio. “Me preguntó: ‘¿Por qué me mentiste?’. Y la verdad es que tenía razón”, concluyó con una sonrisa.