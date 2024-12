El flamante romance de una cantante que se presentará en la Fiesta de la Confluencia

Ángela Leiva, una de las estrellas de Bake Off famosos 2024, y quien se presentará en la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia, sorprendió a sus fanáticos al mostrarse nuevamente enamorada, de un futbolista que actualmente forma parte del plantel del Inter Miami.

Se trata de Marcelo Weigandt, de 24 años, quien fue parte de los planteles de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata, y fue él justamente quien confirmó la relación entre ellos, con un posteo en Instagram.

En el mismo, el deportista usó el emoji de un corazón para describir la postal en la que aparecen abrazados y tomados de la mano.

Horas antes de esta publicación, en las redes se habían viralizado una serie de imágenes, en las que se los veía juntos en el recital de Luis Miguel.

Por otro lado, la propia intérprete de música tropical dio indicios de la relación días atrás, con un video de una producción en el estudio del reconocido fotógrafo Gabriel Machado, sitio al que la acompañó el futbolista, y quien aparece por unos segundos disfrutando el momento.

Sin embargo, el buen momento sentimental de la cantante se vio opacado por un pedido que realizó a la Justicia contra su expareja, Mariano Zelaya (quien también era su productor) al que denunció por violencia de género, persecución y hostigamiento, y reveló todo en las redes sociales.

“Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”, escribió, en Instagram junto a un posteo que tituló “Censura y persecución”, y luego siguió: “Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables”, escribió, junto a imágenes de notificaciones que le llegaron por violación de los derechos de autor de algunas de sus canciones, solicitadas por su expareja.

“¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento? ¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaElMundo. Gracias por el apoyo", cerró.