Se filtró por qué se pelearon Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Cuando parecía que finalmente Marcelo Tinelli había encontrado nuevamente el amor de su vida, la cosa comienza a derrumbarse. Es que se filtró que no sólo estaría distanciado de Milett Figueroa, sino que incluso la relación habría llegado a su fin. Ante esto, en LAM, analizaron la situación sentimental del conductor.

Desde hace tiempo se menciona que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pende de un hilo. Sin embargo, él siempre se encargó de desmentirlo. Ahora, las cosas serían distintas, ya que las pruebas de su distanciamiento con la modelo peruana son contundentes, por lo que todo parece indicar que el amor llegó a su fin.

Por lo menos así lo dieron a conocer en LAM. Es que el conductor trajo la polémica a la mesa, por lo que Yanina Latorre se animó a contar qué es lo que sabe esta relación: “Parece que cortaron. Parece que sí, me llegó información. Se habían medio peleado y acto seguido, él se fue a Uruguay”.

Es que tras las discusiones con su pareja, el conductor habría visto con buenos ojos la distancia para poder pensar con claridad y así tomar la decisión final. Por lo pronto, en las imágenes que se publicaron en sus redes sociales, no hay registro de la modelo.

Es que se pudo ver a Marcelo Tinelli disfrutando de su casa en Punta del Este acompañado por su hijo Lolo y un amigo del pequeño. Quien no apareció por ningún lado fue Milett Figueroa, ya que luego de la pelea las cosas habrían quedado de la peor manera.

Por su parte, Pepe Ochoa brindó aún más indicios que exponen por qué la relación habría llegado a su fin. “Entrenaban juntos en el mismo lugar y ella cambió de sede”, indicó haciendo alusión a que comenzó a planificar todo para no volver a cruzarlo.

A lo que Ángel de Brito agregó: “No veo fotos juntos tampoco, he visto con amigos”. Fue así como Yanina Latorre volvió a confirmar la información que le llegó y habló sobre que la separación es un hecho: “Me están diciendo acá que parece que cortaron. A él no le voy a preguntar porque me va a mentir”.