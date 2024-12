Así fue el viaje de reconciliación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Con la salida de Martín Demichelis de River y el inicio de su ciclo en Rayados de Monterrey de México meses atrás, un rumor copó los medios de comunicación, el cual aseguraba que el DT estaba separado de Evangelina Anderson, su pareja desde hace 17 años, con quien también tienen tres hijos.

"Ya están separados y por eso me atrevo a decirlo. La gente que le estuvo preguntando a ella, gente allegada, no periodistas, ella contesta: 'estoy separada'. Se separaron en México. A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River. Ahí empezó un vínculo que no sé si de un día, dos días, o una relación paralela, porque tengo cuatro fuentes que me confirman la azafata", comentó Yanina Latorre en ese momento, sobre la crisis del matrimonio, y aseguró que él había confesado la infidelidad, por lo cual ella lo habría echado.

Con esa versión en los medios, Evangelina usó sus redes sociales para desmentir la separación, y si bien nunca estuvieron 100% separados, todo indicaría que la crisis existió, por lo cual el ex futbolista habría organizado un viaje de reconciliación, buscando reconquistar a su esposa.

Según la información publicada por la revista Gente, el "operativo reconquista" tuvo lugar apenas días atrás, "en el marco de un paradisíaco viaje que emprendieron a Aruba, con el objetivo de desconectarse y festejar el cumpleaños del deportista, quien el viernes celebró la llegada de sus 44".

“Él quería llevarla a un lugar lindo para poder descansar y reconectarse, viviendo una experiencia de alta gama", confió una fuente a ese mismo medio, quien también reveló que sus tres hijos, Bastián, Lola y Emma, fueron parte del viaje.

El futbolista festejó su cumpleaños 44 con su familia.

De esta forma, tras un traslado con tratamiento VIP en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, los Demichelis-Anderson se hospedaron en el nuevo completo Oceanfront Suite, del Joia Aruba by Iberostar, que tiene un amplio balcón aterrazado que aporta vistas inigualables de una de las mejores playas del planeta.

Parte de la decoración dedicada al deportista.

El hotel es uno de los nuevos complejos de lujo que se inauguró en la isla, dado que Demichelis se convirtió en la primera personalidad en hospedarse en esa instalaciones, fue nombrado "Pasajero Número 1".