Por qué Yago Lange plantó a Juana Viale en Navidad y con quién pasó Nochebuena

Luego de que Juana Viale hiciera público su deseo de pasar Navidad junto a su pareja, Yago Lange, éste habría tomado otra decisión, por lo que la dejó plantada. Es que Marcela Tinayre expuso cómo pasaron las fiestas y no hubo rastros del nuevo novio de la conductora.

Es que, ante la llegada de la Nochebuena y Navidad, Juana Viale decidió hacer un apagón en sus redes sociales y no mostró cómo fue que pasó estos días. En este contexto, generó sospechas su accionar ante un posible momento tenso con su pareja.

Sucede que en su último programa, Luis Novaresio le preguntó a la conductora cuáles eran sus planes para Navidad. Es por eso que ella contó que tenía la intención de pasarla "con mi abuela, mi mamá y mi hija o... me voy a andar en bici", haciendo alusión a que podría hacerlo junto a su pareja.

Se debe a que en las últimas semanas Juana Viale mostró que comparte una gran pasión por el ciclismo, ya que Yago Lange se la supo transmitir. Sin embargo, más allá de su deseo, su pareja no se hizo presente junto a su familia por lo que la pasó alejada de él.

Por lo menos así lo dejó entrever Marcela Tinayre, quien publicó una foto en la que se la puede ver a ella junto a su hija acompañada por el resto de sus familiares: Mirtha Legrand, Nacho Viale y Rocco Gastaldi.

Por lo pronto, habrá que ver cómo repercute el hecho de que la haya plantado en sus planes de pasar Navidad juntos, incluso luego e hacerlo público. Lo cierto, es que en las últimas horas la conductora se mostró realizando un recorrido en bicicletas y no hubo rastros de su pareja.

Más allá de esta situación, Juana Viale intentó no poner el foco en Yago Lange y decidió exponer cuáles son los motivos para brindar que tiene en el final de este 2024: “Brindo por LOS ALMUERZOS DE CADA DOMINGO, porque me acompañan y son un comensal más en la mesa de sus casas. Brindo por los amigos, que muchas veces no los veo pero sé que están. Brindo por todos ustedes, por su amor, por su acompañamiento incansable!!”.