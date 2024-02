Acusación de Yanina Latorre obligó a Brancatelli a disculparse

Que Yanina Latorre es conocida por ser una de las personas más directas en la industria mediática argentina es un hecho conocido por todos. Sin embargo, pocos esperaban que llegaría al extremo de acusar a Diego Brancatelli de serle infiel a su esposa. Después de un enfrentamiento en X, el periodista se vio obligado a disculparse.

Cecilia Insigna es abogada, periodista y la esposa de Brancatelli, además de madre de sus hijos. Centrada en sus propios proyectos, como su podcast "Mamá Glam", es una ferviente defensora de reducir la violencia en las redes sociales. De hecho, le había aconsejado a su esposo que lo hiciera, pero al parecer sus palabras no fueron escuchadas.

Yanina Latorre acusó a Brancatelli de ser infiel

El conflicto se desató cuando la panelista intervino en una conversación entre el periodista y Horacio Cabak. Latorre acusó a Brancatelli de ser un "defensor de chorros y corruptos", desencadenando un contraataque que resultó contraproducente para él. "Ay Yanina! En serio. ¡Me haces reír! ¿Vos hablas de esto?" comenzó.

Jajajajajajajajaja vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos https://t.co/cuUQ7NBeAs — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 26, 2024

Sin embargo, Brancatelli remató con una referencia que no fue bien recibida por Latorre. "Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos todos. Un beso a puntita", concluyó Brancatelli, provocando la ira de su nueva oponente.

En una ofensiva imposible de refutar, Latorre respondió: "Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci. Besos a tu mujer", insinuando una infidelidad a Insigna. Ante esto, Brancatelli se vio obligado a emitir un comunicado serio, sin las burlas e ironías de sus respuestas anteriores.

Un beso a Puntita — Diego Brancatelli (@diegobranca) February 26, 2024

El comunicado de Brancatelli tras la acusación de infidelidad

En un comunicado titulado "Disculpas y aclaraciones", el periodista de C5N ofreció una serie de explicaciones. En primer lugar, pidió disculpas a su esposa. "Primero a Cecilia, por involucrarla indirectamente en la confrontación en X. Me disculpo por los ataques y por decir cosas desagradables. A pesar de que siempre me aconseja que evite la negatividad de esta red social y que disfrute de la familia y las cosas hermosas que tenemos, siempre me está guiando para ser una mejor persona, como ella lo es".

(Sigue) — Diego Brancatelli (@diegobranca) February 27, 2024

"El impulso y la pasión italiana me superaron. Y tiene razón. Estuve mal", admitió. Además, extendió sus disculpas tanto a Horacio Cabak por sus críticas duras, como a Yanina Latorre. "Siempre fui provocador y políticamente incorrecto, pero crucé una línea", reconoció. "Espero que acepten mis disculpas. Aunque no esté de acuerdo con lo que dicen, podemos tener diferencias pero sin recurrir a ataques bajos. De hecho, involucré a DL (Diego Latorre) en el conflicto, a quien admiro y respeto", concluyó el periodista.