El hermano del Kun Agüero expuso a los famosos "ratas" con la propina

El canje es una herramienta muy utilizada por los famosos argentinos, quienes no dudan en promocionar productos, hoteles, restaurantes y otros servicios a cambio de obtener beneficios económicos. En "Vittorino", el establecimiento gastronómico propiedad de Gastón del Castillo, hermano del Kun Agüero, esta práctica no es una excepción. Sin embargo, lo que sí dio a conocer es quiénes son los famosos más "tacaños" a la hora de dejar propina.

"Te lo pueden contar los chicos que trabajan aquí, yo no me involucro en esos asuntos, pero lo único que puedo decir es que mi hermano no deja propina aquí, a pesar de que cobra bastante", comentó Gastón entre risas.

"¿Y Nora, la mamá de Wanda, deja propina?", preguntó Matías Vázquez. Gastón consultó a uno de los mozos: "Sí, ¿verdad? ¿Deja?". El mozo respondió: "La mamá sí deja propina, la verdad es que se porta bien".

Luego, surgió la pregunta: "¿Vive de canje?". Gastón respondió: "No, pero también depende del servicio que se les brinda, eso influye en cómo se comportan".

Cuánto dejan los famosos de propina

"¿Cuánto debería ser una propina de un famoso hoy? ¿Más o menos, un 10% o cuánto? Porque hay muchos que vienen de canje", preguntó Matías.

"Siempre dejan lo que consideren, pero como te digo, siempre se portan bastante bien en base al servicio", respondió el mozo diplomáticamente.

Luego, el periodista llamó al hermano del Kun: "También estuvieron actores, hubo músicos. ¿Los músicos dejan propina?", le consultó. "Fer Palacio estuvo aquí, Tobías Medrano también, deberían empezar a dejar", les reclamó.

"¿More Rial?", fue la siguiente famosa en la consulta. "Sí, a More le cuesta soltar ahí un poquito la monedita", bromeó Agüero.