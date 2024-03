Susana Giménez se va del país para emprender un gran proyecto

Aún instalada en su residencia en Rincon del Indio, conocida como "La Mary", Susana viajará la próxima semana a México en virtud de su contrato con Amazon para conducir la segunda temporada de "LOL". Al igual que en la edición anterior, estará acompañada por 10 humoristas argentinos, incluyendo a Pablo Granados y Pachu Peña, junto con un co-conductor. Este compromiso no le demandará mucho tiempo; una vez concluidas las grabaciones, Susana regresará brevemente antes de dirigirse nuevamente hacia la costa este.

En su agenda también figura el trabajo con Telefe, que continúa con comodidad el programa "GH". Además, aún está en proceso de negociación con su productor Gustavo Yankelevich la despedida local de "Piel de Judas", definiendo la cantidad de funciones y el momento exacto dentro de este año para su realización.

A Susana la acompañará un co conductor aún no revelado; en la primera edición fue el humorista Grego Rosello. "Imitaciones, canciones, comedia física, monólogos, objetos o hasta simples ironías: un show en el que todo vale para hacer reír entre cuatro paredes. Capítulo a capítulo, aquellos y aquellas que no puedan contener la risa irán quedando fuera de juego. Quien ría último, se llevará el trofeo de campeón y un millonario premio en dinero para donar a la causa de su elección", indicó la sinopsis de los primeros capítulos disponibles en la plataforma de streaming.