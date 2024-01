Mirtha prepara una gran sorpresa para el cumpleaños de Susana Giménez

La conductora, Mirtha Legrand, está disfrutando de unas vacaciones en Mar del Plata y planea una sorpresa muy especial para la fiesta de su amiga Susana Giménez, quien cumplirá 80 años el próximo 29 de enero. Después de un año lleno de trabajo y compromisos en 2023, Mirtha decidió tomarse los primeros días de enero para disfrutar del verano en la ciudad costera.

Es importante destacar que durante su tiempo en Mar del Plata, Mirtha Legrand asistió a varios espectáculos, incluyendo Bossi Live Comedy, Fátima al 100%, y Perdidamente, entre otros. En relación a la obra de Fátima Florez, cuando le consultaron, Legrand expresó: "Ella es graciosa". Además, compartió su observación de ver a Fátima muy "enamoradísima" del Presidente Javier Milei.

Mirtha emocionada junto a Bossi

Además, dentro de su apretada agenda, la conductora tiene planeado realizar una escapada a Uruguay para llevar a cabo una sorpresa muy especial: "Voy a ir para el cumpleaños de Susana Giménez", compartió la diva. Susana se encuentra en Punta del Este, realizando la temporada de despedida de la comedia "Piel de Judas". La gran amiga de Mirtha celebrará sus 80 años el próximo 29 de enero.

Por otro lado, durante la presentación de Martín Bossi, Mirtha Legrand se conmovió hasta las lágrimas por las cariñosas palabras que el artista le dedicó, incluso interpretándole el tema "Yo no soy tu prisionero". Manteniendo su característico tono irónico, el capocómico le comentó: "Te tengo que decir una cosa. Te prometí mariachis. La fanfarria Alto Perú, íbamos a cortar la calle. Pero ahorita no podemos cortar porque el que corta no cobra. Así que conformate con los churros" (le regaló una bolsa de churros). Bossi destacó la gran mesa presente con mil personas que la aprecian y le preguntó a Mirtha qué sintió esa noche en su casa, asegurándole que siempre la visitará.