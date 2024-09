La nueva canción de Lali Espósito está dedicada a Javier Milei

Lali Espósito lanzó este jueves “Fanático” con el que causó mucho revuelo y en las redes sociales los seguidores de la cantante aseguraron que la nueva canción está dedicada al presidente Javier Milei, ya que en el estribillo la misma dice: "Viene a buscarme, se come mis sobras. Lo tengo encima, parece mi sombra".

En X aparecieron varios carteles de la cantante "vandalizados" previos al lanzamiento del tema. Por ese motivo, muchos especularon que no fue ella la autora de semejante hecho. Con marcas negras sobre su rostro y un diente pintado de negro, Lali eligió la imagen de su auto ataque para graficar el nuevo tema.

La canción tiene un estilo rockero, y en el videoclip hay muchas indirectas dedicadas al presidente. En el mismo, se la ve a Lali en lo que parece un depósito en el que realiza un casting entre varios "fanáticos" de ella. Esto llamó la atención y generó polémica ya que fue Milei quien la llamó "Lali Depósito".

La canción describe a una persona obsesionada, un “fanático” que finge no serlo y sueña con la persona a la que dice odiar. "Ella se la sabe de memoria, eso se llama obsesión", "es mi fanático, me vuelve loca, todas las noches me sueña y se toca", explicó Lali.

Fanático: la nueva canción de Lali Espósito contra Javier Milei

Algunas de las frases más picantes y polémicas de la canción, son:

-“Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”.. Cuando se desató el cruce con Milei, el presidente la ninguneó asegurando que no sabía quien era y tampoco conocía su música.

-“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra"..

-"Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”..

-"Aunque te hagas el malo te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos, no los necesito. Igual vení acercate que te firmo la fotito"...