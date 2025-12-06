Maxi López atraviesa un presente cargado de emociones intensas mientras viaja rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson en la recta final del embarazo. Con la llegada de su segundo hijo prevista para enero de 2026, el exfutbolista decidió adelantar su viaje y acompañar a su pareja en estas últimas semanas, luego de haber permanecido alejado por sus compromisos en MasterChef Celebrity. Antes de embarcar, compartió sus sensaciones en una nota con Intrusos, donde se mostró ansioso por volver a estar a su lado.

En esa misma conversación, Maxi López también se refirió a su vínculo con Wanda Nara, una relación atravesada durante años por tensiones, polémicas y exposiciones mediáticas. Sin embargo, el futbolista aseguró que hoy se encuentra en un momento muy distinto, mucho más equilibrado y sereno, tanto en lo personal como en lo familiar.

El exdelantero explicó que llegar a este presente fue un proceso largo y no exento de dificultades. “Hubo un proceso largo con Wanda Nara, pasamos por muchos momentos”, recordó al hablar del camino recorrido para lograr una convivencia más armónica. Según expresó, esa transformación no fue casual ni repentina, sino el resultado de una búsqueda constante de estabilidad para sus hijos.

Aunque evitó entrar en detalles, Maxi López admitió que hay situaciones del pasado que prefiere no mencionar para no reabrir heridas. Dejó entrever, además, que tanto él como Wanda Nara pasaron por episodios complejos que eligieron dejar atrás. Incluso mencionó a Mauro Icardi al afirmar que “puede haber hecho un montón de cosas”, aunque remarcó que sólo ellos conocen verdaderamente el trasfondo de su historia.

Manteniendo la mirada en el futuro, Maxi López subrayó que la prioridad hoy es sostener un clima de tranquilidad que beneficie a sus hijos. “Para mí los chicos son lo más importante”, afirmó con contundencia al explicar por qué elige no sumarse a conflictos mediáticos ni alimentar viejas disputas con Wanda Nara.

El punto de quiebre para alcanzar esa paz, según reveló, llegó con una conversación honesta entre ambos, apenas él regresó a la Argentina. Ese encuentro, maduro y sin tensiones, fue clave para redefinir la relación. En ese diálogo, Wanda Nara le planteó la necesidad de trabajar juntos y mantener un vínculo cercano por el bienestar de los chicos.

“Era lo que yo quería hace tiempo”, confesó Maxi López al recordar ese pedido que marcó el inicio de una nueva etapa entre ellos. Aunque ambos decidieron reservar los detalles de la charla, el exfutbolista aseguró que ese momento resultó determinante para recomponer la dinámica familiar y avanzar hacia una convivencia más saludable.

Hoy, tanto Maxi López como Wanda Nara parecen haber encontrado un equilibrio que sus hijos perciben y valoran, dejando atrás años de conflictos públicos para construir un presente basado en el respeto y la tranquilidad.