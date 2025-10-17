Que hizo Daniela Christiansson cuando vio a Maxi López muy cercano a Wanda Nara en MasterChef

Daniela Christiansson atraviesa semanas complicadas mientras espera a su segundo hijo. Con siete meses de embarazo y su pequeña hija Elle, de 2 años, a su lado, la modelo ha tenido que sobrellevar la distancia con Maxi López, quien se encuentra concentrado en las grabaciones de MasterChef Celebrity.

La relación entre Maxi López y Wanda Nara en el programa ha generado todo tipo de comentarios. La buena onda que muestran frente a las cámaras, mezclada con momentos de tensión, no pasó desapercibida y encendió rápidamente las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en especular sobre la situación.

Frente a esta presión, Daniela Christiansson decidió salir a aclarar las cosas mediante un extenso descargo en sus redes. En él, explicó cómo le afecta la distancia con su pareja y cómo se siente al ver la cercanía de Maxi con su exmujer en televisión.

“¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada porque estoy en la parte final del embarazo. El cuerpo pesa y las hormonas me ponen sensible, pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho”, confesó la rubia, dejando en claro que su malestar no es por Wanda Nara sino por la ausencia de su pareja.

A pesar de la distancia, Daniela destacó que valora que Maxi López pueda disfrutar de su familia y amigos durante su estadía en Argentina. “Me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la principal razón de su estadía en Argentina”, explicó.

La modelo también dejó en claro por qué no pudo acompañarlo. Entre compromisos en Suiza y el peso de su embarazo avanzado, viajar no era una opción cómoda ni segura. Esta decisión, aclaró, no tiene relación con conflictos personales.

Sobre Wanda Nara, Daniela Christiansson se mostró serena y conciliadora: “No hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor”. La postura de Christiansson demuestra madurez y empatía frente a una situación que fácilmente podría generar polémica.

Finalmente, la modelo reafirmó que lo más importante es el bienestar familiar y la tranquilidad durante sus últimos meses de embarazo. Mientras Maxi López sigue concentrado en el reality, Daniela apuesta a mantener la armonía y acompañarlo a la distancia, sin dejar que los rumores alteren su paz.