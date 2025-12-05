L-Gante volvió a abrir el baúl de sus recuerdos más íntimos y sorprendió al hablar sin filtros sobre su romance con Wanda Nara durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido. En un clima relajado, el músico dejó al descubierto emociones que aún conserva y reveló detalles que, según confesó, marcaron un antes y un después en su vida personal.

Desde el inicio de la charla, Mario Pergolini tanteó el terreno emocional del artista, y L-Gante no titubeó ante la consulta sobre si llegó a enamorarse de Wanda Nara. Con un “Uy, sí” espontáneo, el músico dio pie a una conversación plagada de anécdotas, gestos cómplices y una mirada honesta sobre los recuerdos que compartieron en ciudades icónicas como París, donde vivieron momentos que él todavía describe como “inolvidables”.

En medio de la entrevista, L-Gante también abordó una de las etiquetas que lo persigue mediáticamente: la fama de “mujeriego”. Ante la pregunta de Mario Pergolini, reconoció que esa percepción pública se convirtió en un obstáculo a la hora de construir vínculos reales. “La gente me ve como mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore”, lamentó, dejando entrever la complejidad que implica sostener una imagen pública que muchas veces no coincide con su vida cotidiana.

Mientras en pantalla desfilaban fotos de él junto a Wanda Nara en París, L-Gante hizo una comparación directa entre su presente y sus orígenes. “No te imaginás de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel…”. Sus palabras despertaron risas en el estudio, pero también reflejaron el impacto emocional que aún le generan esas vivencias.

El artista recordó aquella “buena foto”, como él mismo la describió, y habló de “vacaciones en familia” con una naturalidad que sorprendió a los presentes. Entre relatos y memorias, reveló que el vínculo con Wanda Nara implicó un aprendizaje profundo, especialmente ligado a la exposición: “Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la vista para no errarle en lo amoroso. Aprendí mucho de eso”.

La conversación también tuvo la participación activa de Laila Roth y Soy Rada, quienes sumaron humor y comentarios picantes mientras L-Gante se animaba a compartir tanto errores como aciertos. El músico dejó en claro que atraviesa un momento de introspección sincera.

Ya hacia el final, L-Gante explicó que las experiencias vividas en los últimos años lo obligaron a redefinir prioridades. Más allá del brillo mediático, aseguró que hoy valora la calma por encima de cualquier exposición.

En un cierre reflexivo, el cantante reafirmó que cada paso, incluido su romance con Wanda Nara, le dejó lecciones que hoy forman parte de su crecimiento personal y artístico.