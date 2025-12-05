El vivo de Mernosketti suele regalar perlitas, pero esta vez dejó un capítulo inesperado: Bauletti, abiertamente fascinado con Zaira Nara, terminó recibiendo una clase acelerada de seducción nada menos que de Maxi López. Lo que empezó como una visita relajada del exfutbolista derivó en un mano a mano donde el streamer buscó respuestas concretas para dar el próximo paso con una nueva famosa.

La charla se encendió rápido. Entre bromas, internas del grupo y chimentos del detrás de escena, Maxi López demostró que había llegado con más información de la que cualquiera esperaba. Después de repasar el flechazo que Bauletti tuvo con Camila Mayan en la gala de Personajes del Año, el exdelantero lanzó sin filtro la pregunta que desacomodó la mesa: “¿Vos estás saliendo con la Mayan?”. Baulo, entre risas, atinó a defenderse: “Dije que me parecía linda”.

Pero el interés romántico del streamer ya tenía otro nombre fuerte: Zaira Nara. Y ahí fue cuando Maxi decidió meterse de lleno para que olvidara a la moelo y avanzara por la ex de Mac Allister. Fue así como consideró que Bauletti necesitaba acción, no vueltas. El consejo inicial fue tan directo como efectivo. “Mandale un mensaje de una. Poné ‘Hola, ¿cómo estás?’”, lo animó, mientras el estudio estallaba entre carcajadas y sorpresa.

El equipo intentó improvisar cómo debería seguir la conversación en caso de recibir respuesta, pero Maxi López fue por más y terminó entregando el tip más comentado del streaming. “Ponele: ‘¿Cuándo tomamos un drink?’”, sugirió. Y ante la duda del trío, remató con humor filoso: “¿Me están cargando? ¿Cómo te querés conocer con una chica? No te dije que le digas ‘vamos a un telo’”.

Entre risas y complicidad, Bauletti confesó que suele preferir otro ritmo, más lento, más prudente, incluso demasiado meticuloso para los tiempos del coqueteo moderno: necesita intercambiar “20 o 25 mensajes antes” de avanzar. La declaración le dio a Maxi la excusa perfecta para seguir moldeándolo a su estilo. Y no se quedó solo en las palabras: también ofreció logística. “La podés llevar a un rooftop lindo, yo te paso algunos que están buenos”, propuso, coronándose como su asesor del corazón.

Esa mini asesoría dejó un mensaje claro: sus chances con Zaira Nara son nulas, pero es momento de abrir otros frentes en búsqueda de una conquista romántica. Entre bromas, guiños y ese toque picante infaltable, Maxi López terminó trazando la hoja de ruta que Bauletti venía necesitando. Resta ver si el streamer se anima a seguirla… y si ese “drink” termina concretándose.