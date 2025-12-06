Neuquén Capital lanzó por primera vez el programa “Neuquén Capital Navideña”, una propuesta que busca transformar la ciudad durante todo diciembre con actividades culturales, sorteos y acciones destinadas a fortalecer el comercio local y el turismo.

La Cooperativa CALF se sumó de manera activa a la iniciativa impulsada por la Municipalidad. Entre los compromisos asumidos, se encuentra el embellecimiento de distintos sectores de la ciudad y la promoción de concursos para premiar a los barrios y comercios que mejor representen la temática navideña.

“Queremos que este sea el puntapié inicial para que el año que viene podamos iniciar este proceso festivo antes. Tratar que en los primeros días de noviembre, si no es el primero de noviembre, por lo que me habías dicho, intervenir la ciudad", expresó el presidente de CALF Marcelo Severini.

Desde la cooperativa informaron que los comercios ganadores recibirán un kit de paneles solares como incentivo a las buenas prácticas y al uso de energías renovables, fortaleciendo además el perfil sustentable de la propuesta.

Las actividades comenzarán oficialmente el 8 de diciembre a las 21, con el encendido del árbol de Navidad en el Monumento a San Martín. El evento contará con la presentación de tres grupos corales y marcará el inicio formal de la agenda festiva.

“Capital Navideña es una gran apuesta, un gran esfuerzo en equipo que desarrollamos para potenciar el turismo y el comercio local, y que Neuquén se consolide como un destino elegido en estas fechas tan especiales”, destacó el intendente Mariano Gaido.

El cronograma continuará los días 13 y 14 de diciembre en el Parque Jaime de Nevares, con una edición especial de “Neuquén Emprende” y “Confluencia de Sabores”. Durante esas jornadas habrá feria navideña, productos locales y espectáculos como la Misa Criolla y la participación de la Orquesta Sinfónica de Neuquén.

En paralelo a la propuesta navideña, CALF también participó de la firma del programa provincial “Neuquén Habita”, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, una iniciativa que apunta a brindar soluciones habitacionales a miles de familias neuquinas.

La cooperativa confirmó que aportará tierras propias y mano de obra especializada a través de su unidad de infraestructura, con el objetivo de acompañar el desarrollo de loteos y la construcción de viviendas en distintos puntos de la provincia.

De este modo, mientras la ciudad se viste de fiesta y suma propuestas para vecinos y turistas, también se avanza en proyectos estructurales que buscan mejorar la calidad de vida y el acceso a la vivienda en Neuquén.