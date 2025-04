La incómoda pregunta de Wanda Nara sobre la China Suárez que la hizo enojar: “No me hagas hablar…”

La China Suárez se encuentra atravesando por el periodo de estreno de Camaleón, la serie que protagoniza junto a Pablo Echarri. Ante el furor que causó esta nueva serie, le consultaron a Wanda Nara si tuvo la oportunidad de ver qué se trata y disfrutar de ésta. Sin embargo, la pregunta la incomodó y reaccionó de forma tajante.

El pasado 16 de abril se llevó a cabo la avant premiere de Camaleón, la serie de la China Suárez que rápidamente comenzó a escalar y a posicionarse entre las más vistas. Ante este furor, el periodista Santiago Riva Roy aprovechó que se topó con Wanda Nara y en medio de una entrevista le consultó al respecto.

Al ver que la serie escaló y cayó bien entre los argentinos, con tintes de malicia, el periodista le preguntó por la posibilidad de haberla visto en acción a la nueva pareja de su ex. “¿Viste la serie de Echarri con la China?”, lanzó con tono inocente para evitar despertar la furia de la conductora.

Sin embargo, el malestar e incomodidad por la pregunta fue notorio. Tanto es así que Wanda Nara no pudo ocultar su fastidio por la pregunta e incluso respondió la razón por la que no la vio ni planea hacerlo: “¡¿Eh?! No, no me hagas hablar, no vi nada, estuve reunida, estoy trabajando todo el día”.

Por su parte, en el estreno, la China Suárez también había hecho alusión de forma indirecta a Wanda Nara por los escándalos que protagonizaron en conjunto. “¿Cómo vivis desde tu lado humano el hecho de estar todo el tiempo en los titulares de los medios?”, le consultaron. A lo que explicó que es parte de su realidad: “La verdad es que lo transito hace bastante tiempo ya”.

Y demostró que trata de no desenfocarse: “Estoy agradecida, tengo salud, mis hijos también, esa es mi vida real. Tengo muy bien separado cuál es mi vida real de todo lo demás, creo que cuando aprendes a diferenciar eso es más fácil de llevar”.

Por lo pronto, la China Suárez se mostró más serena a la hora de tocar el tema por el hecho de que no le nombraran directamente a Wanda Nara. Sin embargo, del otro lado, la conductora expuso que no puede ni escuchar su nombre sin evitar reaccionar de mala manera.