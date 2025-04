Pedro Alfonso reveló cómo la vez que interrumpió a Delfina Chaves, hermana de Paula, en un momento íntimo

Con mucha vergüenza, Pedro Alfonso relató cómo fue el día que tuvo un incidente en su casa con Delfina Chaves, su cuñada. Ocurre que la joven vivió durante 15 días en su casa y en una oportunidad ingresó al baño y la vio desnuda. Tras ocultar la anécdota por muchos años, Paula Chaves decidió exponer a su pareja.

En Bondi Live, comenzó a relatar esta historia la propia Paula Chaves, ya que lo impulsó a hacerlo: “¿Vos contaste el día que abriste la puerta y la encontraste?”. Si bien algo había contado, no lo hizo en profundidad. A lo que ella le sumó picante: “Abriste el baño y la viste a Delfina en vagina”. A lo que Pedro Alfonso se espantó por cómo daba detalles: “¡Qué te pasa Paula, por Dios!”.

En su intención de incomodarlo, la conductora le puso más picante a la situación: “¿Qué te quedaste unos segundos porque pensaste que era yo? ¿Por qué sentiste que era igual? Te agradezco un montón la comparación, pero ¿no te dio para cerrar la puerta rápido porque pensaste meterte en la ducha?”.

A lo que Pedro Alfonso tomó la posta para contar la verdad de lo ocurrido: “Voy a contar lo mío porque me ensuciaste, dijiste que me iba a meter a la ducha y eso es mentira”. Por lo que comenzó a relatar la historia: “Delfina vino a vivir a casa por 15 días. Cuando entraba al baño a bañarse gritaba ‘Pedro, salí’ y yo me tenía que tapar o me iba, era todo un evento”.

Y siguió el productor: “Una tarde llego a mi cuarto, pensé que no estaba ya”. A lo que su pareja aclaró una situación clave: “En un momento le dije ‘Delfi, vos mandate, si ves que Pedro no está, no me pidas permiso para bañarte en mi baño, entrá y hacelo’. Pedro llegó”.

Por lo que al ingresar se topó con el ruido de la ducha y aprovechó para ir a hacerle una aclaración: “Escuchó la ducha, y de milagro entró vestido. No somos ducheros, pero creo que entraba a decirle algo, no me acuerdo qué”.

“Entro, abro la puerta y hubo tres segundos que me quedé mirando sin entender la situación porque son parecidas. Ella me grita ‘Pelotudo’ y yo cierro la puerta y me quería morir”, reveló entre risas por el incómodo momento con Delfina Chaves. A lo que contó qué sintió: “Fue una sensación horrible. Fue horrible”.