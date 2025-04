El duro posteo de L-Gante contra Wanda Nara

Luego que se informara de la separación de Wanda Nara L-Gante , los chimenteros comenzaron a difundir el rumor de una nueva conquista de la mediática, a quien habría conocido durante el impasse que tuvo con el cantante de cumbia.

Se trata de Agustín Bernasconi, integrante del dúo MIA, y según la versión que dio a conocer Ángel de Brito, el vínculo entre la conductora y el joven músico sería más que un "touch and go", ya que se lo habría presentado a sus hijas.

Con todo esto, L-Gante lanzó un duro comunicado en sus redes sociales, dejando entrever que Wanda no respetó para nada su relación ni su forma de ser. En este sentido, Elián dio una entrevista en un programa de televisión y allí aclaró que la decisión de separarse fue tomada entre ambos, y no unilateralmente por el lado de Wanda, tal como ella lo contó.

Siguiendo un poco con ese enojo que parece tener con la conductora, Valenzuela escribió: “El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede”.

No contento con esas fuertes palabras, L-Gante volvió a la carga: “Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta”.

L-Gante explotó contra Wanda

Más reflexivo, el músico agregó varias citas que reflejaban su estado de ánimo al momento de hacer el posteo. “El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor”.

“No hay excusas. O te respeta, o te pierde. Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial”, agregó el cantante en el final de ese posteo, que se completa con una foto del actor Chris Evans pidiendo silencio.