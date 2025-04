Luciano Castro admitió cómo le afecta que Griselda Siciliani no quiera vivir con él: “No me duele, pero…”

El amor entre Griselda Siciliani y Luciano Castro marcha firme y sin fisuras, aunque hay algunas cuestiones en las que se encuentran en sintonías distintas. La diferencia más grandes entre ellos aparece a la hora de pensar en una convivencia, ya que el actor incentiva a que se dé, pero su pareja no quiere saber nada.

En diálogo con Infobae, Tatiana Schapiro indagó si se imagina toda la vida con Griselda Siciliani. A lo que Luciano Castro asintió: “Sí, mucho más ahora que estoy grande, por ahí de pibe no. “Ahora, con 50 años, sí tengo una proyección”.

Tras esta mención, le dejó un palito a su pareja: “Pero si no quiere vivir conmigo ¿qué va a ser bueno, si no quiere vivir conmigo la otra?”. Vale aclarar que la actriz declaró hace unas semanas su postura: “Estamos muy bien, felices y contentos. No, no estamos conviviendo. Soy anti convivencia. A mí no me gusta la convivencia“.

Analizando en profundidad la postura de su pareja, Luciano Castro intentó verle el lado positivo: “Pero las cosas las tenemos claras, eso es importante. Ella tiene claro que no quiere y yo tengo claro que sí quiero, entonces las cosas están claras y no hay dudas ahí”.

En este contexto, le consultó si esta dispuesto a inciar una pelea en el afán de convencerla, pero lo descartó: “No hay pulseada porque, por eso te digo, ella tiene argumentos muy sólidos para que no convivamos y yo sé que son ciertos”. Y resaltó que más allá de sus deseos debe entender cuál es su postura y tratar de que esto no lo afecte debido a sus fundamentos, ya que los considera válidos: “No son cosas que me dice, ‘ah, me lo decís para alejarme’. No son cosas que son ciertas”.

Aprovechando este tema, aclaró cómo sintió la pelea mediática entre su actual y Sabrina Rojas, la madre de sus hijos: “No, nada. Te duele algo que… no, no me duele. Puede gustarme, más o menos, pero dolerme no me duele”. Y contó que eso no afectó el ensamble familiar: “De un tiempo a esta parte no proyecto ni hago nada sin pensar en Gri, ni consultárselo. No por pedirle permiso, para hacerla parte”.

Y cerró dejando entrever lo muy involucrada que está Griselda Siciliani en su vida: “No me imagino nada sin Griselda, nada. De lo que tenga que ver en lo personal, digo. Me cierra en todos los planes”.