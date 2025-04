Las imágenes de Vero Lozano en el videoclip de Lali Espósito

En las últimas horas, Vero Lozano informó que seria parte del nuevo videoclip de Lali Espósito -el cual lleva el nombre de "Sexy"-, y si bien ella misma había asegurado que se había bailado de forma muy "sensual" ante las cámaras, en la noche del lunes se estrenó el corto, y terminó sorprendiendo a todos.

Es que Vero encabeza la lista de las sexys figuras que bailan al ritmo de la nueva canción de la ex Teen Angels, junto a Anita Espósito, BB Asul, Vera Frod, entre otros tantos personajes.

Es ahí en donde la conductora, le toca bailar sentada en un silla, con un body con transparencias y un jeans muy ajustado. Tal como ella misma había anticipado, se anima incluso a "chupar" una de las patas de la silla, dejándose llevar por la esencia de la canción.

Justamente, el videoclip réplica el mismo estilo de "Fanático" (el single que supuestamente fue dedicado al presidente Javier Milei), en donde se van haciendo paneos de los diferentes performance, incluida la de Lali.

"Se me ven un poco las ‘tetorras’... Tengo transparencias. Es el sueño de mi vida, chicas, soy de la época de MTV", explicó Vero este lunes en su programa, apelando a su clásico humor, y en la previa al estreno del video.

"(Lali) Me escribió por el celular y le dije que sí de una porque la amo. Todo lo que me pide ella, le voy a decir que sí. Ella me mandó la canción, yo la escuché, la escuché, la escuché. Llegué al set, motorhome, me produjeron, me peinaron, me dieron la ropita y yo llevé mis cosas", confió sobre cómo se dio su convocatoria.