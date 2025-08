A una jubilada neuquina se le incendió el negocio en 2008 pero todavía le cobran impuestos

Mónica es jubilada y vive con la mínima. Hace más de dos décadas, un incendio le destruyó su casa y su comercio. Tras el trauma, cerró todo y dejó atrás ese proyecto de vida. Pero para el sistema administrativo provincial, su local “nunca cerró”. Y desde entonces, le siguen cobrando ingresos brutos como si aún estuviera en funcionamiento.

Lo más indignante: ella misma inició el trámite de baja hace 17 años, pero recién ahora le dieron la razón. Sin embargo, le informaron que solo le devolverán los últimos cinco años, porque así lo establece la ley. Todo lo anterior, quedó perdido.

“Lo que tengo son los WhatsApp que mandaron y las copias con la documentación la tienen ellos porque está en el sistema de ellos. Me responden con un WhatsApp que hubo equivocación y que tengo que esperar un mes más. Ya no me queda otra”, contó Mónica con impotencia.