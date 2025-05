Juana Repetto rompió el silencio y aclaró qué descubrió antes de separarse: “Tuvo que ver con…”

La separación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto tomó por sorpresa a todos, incluso a quienes los seguían de cerca. En su primera aparición pública tras la noticia, Juana decidió enfrentar las preguntas de la prensa en el estreno teatral de su padre, Nicolás Repetto, y compartió detalles sobre cómo vive este proceso personal.

“Estoy muy bien, obvio que es un proceso, y en este caso tengo dos hijos que está bueno acompañar. Pero venimos muy bien, por suerte estamos muy bien”, explicó Juana Repetto con tranquilidad al ser entrevistada por Puro Show. A pesar de la ruptura, la actriz dejó en claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de su familia, especialmente el de sus hijos.

La actriz se mostró sorprendida por la rapidez con la que la noticia llegó a los medios: “Se enteraron a la semana real. No me molesta, sabía que iba a pasar tarde o temprano. Me sorprendió, sí, que fuese como tan rápido y no sé cómo hacen para saber y enterarse cosas tan privadas, porque ni siquiera sabían algunos amigos”. Juana Repetto no ocultó su asombro por la velocidad con la que los rumores circularon.

Cuando le preguntaron si hubo alguna infidelidad de por medio, Juana Repetto fue directa: “No, no, por lo menos en esta situación en particular, que yo sepa, no”. De este modo, dejó en claro que su separación no estuvo motivada por traiciones amorosas, como algunos especulaban.

Juana Repetto explicó que la decisión tuvo que ver con cuestiones más profundas: “No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no veníamos logrando funcionar bien como familia. Y me parece que de esta manera podemos funcionar mucho mejor”. Con estas palabras, dejó entrever que la ruptura fue una forma de buscar una mejor dinámica familiar.

Sin embargo, al final de la charla, Juana Repetto dejó abierta una pequeña puerta a las dudas: “Si él estaba en Mendoza, yo estaba acá, no me enteré. Es probable, la gente se chamulla con gente, y esas cosas pasan… ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice que no? Yo me entero, me lo estás contando vos”. Una declaración que dejó flotando cierta incertidumbre.

La separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto sin duda marcó un antes y un después en su vida personal. Sin embargo, ella enfrenta este momento con entereza y poniendo a sus hijos en primer lugar, buscando preservar la armonía familiar.

Aunque el futuro es incierto, Juana Repetto parece decidida a transitar este camino con madurez. Su actitud demuestra que, a pesar de los rumores, está enfocada en reconstruir su vida y mantener un buen vínculo familiar.