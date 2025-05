En las últimas horas, Andrés Calamaro se convirtió en tendencia en las redes sociales, al protagonizar un escándalo en Cali, Colombia, durante su presentación en el Arena Cañaveralejo.

Es que el ex "Rodríguez" se manifestó a favor de las corridas de toros, lo que generó la indignación del público, para que luego el cantante se retirara el escenario, completamente furioso con quienes habían comprado una entrada para verlo.

El escándalo tuvo lugar el fin de semana, cuando en medio del show en cuestión, el músico agarró una chaqueta roja y la movió como si fuera un torero. “Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo, porque votaron para eso: dejarlos en la calle”, expresó Calamaro, para que luego sonaran los acordes de "Flaca".

Teniendo como contexto que recientemente en esa ciudad colombiana se votó a favor de prohibir las corridas de toros, el público comenzó a abuchearlo, y tras algunos minutos, Calamaro se fue del escenario.

“Lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”, atinó a decir Andrés, antes de salir de escena, mientras su banda seguía ejecutando dicha canción del repertorio.

Un día después de lo acontecido, el cantante dejó un posteo en sus redes sociales, en donde nuevamente se manifestó a favor de las corridas de toros, actividad de la cual se hizo fanático durante su paso por España.

Calamaro fue abucheado en Colombia tras defender las corridas de toros

“Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo. Si, en único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir”, arrancó su posteo y luego agregó: "Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar”.