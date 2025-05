Mirtha Legrand expuso a Wanda Nara al revelar cómo fue la noche de pasión que tuvo con Maradona

Hace ya varios años que Wanda Nara saltó a la fama, y si bien en la actualidad se la conoce por desempeñarse como conductora y empresaria sus inicios fueron muy distintos. Ni más ni menos que Mirtha Legrand se animó a deschavar la insólita forma en la que comenzó a incursionar en el mundo de la fama, por lo que contó los secretos de su romance con Maradona.

La primera vez que el nombre de Wanda Nara comenzó a resonar en el mundo de la farándula fue producto de un amorío con Diego Maradona. Si bien siempre faltaron pruebas para dar certezas de esto, la propia Mirtha Legrand relató que los vio juntos en la misma habitación e incluso filtró datos de cómo fue su noche de pasión.

Mientras estaba en Mar del Plata, allá por el año 2006, la Chiqui se topó por primera vez con quien hoy es conductora y empresaria: “Se me acercó en la puerta del Hotel Costa Galana vestida... no muy humildemente, sencilla, y me dice: ‘Mirtha, invitame a tu programa’”.

Tras este pequeño cruce, Mirtha siguió con su estadía en el hotel, aunque con algunas complicaciones por culpa de Wanda Nara: “No sé si pasó la noche con esta persona que voy a nombrar, con Maradona, en la suite de al lado. ¡No me dejaron dormir en toda la noche! ¡Unos ruidos de muebles que se movían!“.

Luego, al volver a verla la cruzó: “Le digo: ‘¿vos estuviste en la suite de al lado con Maradona?’ no sé si había otras personas, lo desconozco. ‘No me dejaron dormir’. ‘No, no era yo’. Bueno, era ella“, aclaró la Chiqui sobre cómo fue esa noche de pasión entre Maradona y la ex conductora de Masterchef.

Ahora que pasaron los años y pudo contar esta historia para confirmar que tuvieron un romance ellos, destacó cómo desde un principio luchó por meterse en los medios, hasta que lo consiguió: “Me pedía de estar en televisión. Ya quería estar en televisión, y yo creo que ha subido mucho. Es mucho más millonaria que todos nosotros que hemos trabajado toda nuestra vida”.