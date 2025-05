Florencia Raggi confesó cuál fue el peor momento de su carrera junto a Norma Aleandro: “No me ayudó”

En lo que fue su visita al programa de Juana Viale, Florencia Raggi se mostró distendida y con suficiente confianza para contar varias situaciones de su vida privada. Fue así como confesó que en teatro vivió uno de los momentos más tensos de su carrera, justo en una escena con Norma Aleandro, una eminencia. Sin embargo, recordó que no tuvo la suficiente ayuda de su parte para no dejarla mal parada.

Durante el programa, Florencia Raggi habló sobre cómo es hacer teatro y confesó que en un momento de su vida atravesó por una enorme tensión producto a que se olvidaba la letra en momentos claves de una escena. En una de esas veces estaba junto a Norma Aleandro, por lo que la presión fue aún mayor.

“Yo entraba a hacer una escena con Norma Aleandro, y yo decía: ‘Porque te vengo a decir… Y te vengo a decir’ y decía un montón de cosas. Pero en una dije: ‘Y qué te vengo a decir… (resalta que se olvidó la letra) y dije bueno estoy con Norma, o sea, me va a decir algo”, indicó sobre cómo esperó una ayuda por parte la histórica actriz.

“Le pregunté: ‘¿Qué te vengo a decir?’. Y dije bueno, estoy con Norma, o sea, me va a decir algo. Con suerte fueron 3 segundos, que para mí fueron una hora y media, y bajó algo”, comentó Florencia Raggi, dejando en claro que la actriz no se percató o no intentó brindarle una ayuda.

Pero no fue la única situación tensa con Norma Aleandro: “En el regreso de El Tigre, empecé a hablar y me quedé. Ella me miraba y no me ayudó. Me acordé de una palabra que era parecida como 15 renglones después”. Pero para colmo, no sólo le soltó la mano, sino que incluso la llevó nuevamente hacia atrás: “Ella me volvió a preguntar; era para seguir, no para volver para atrás”.

Pese a su relato, reconoció que no le guarda rencor sino que mucho cariño: “Pobre, te amo igual, pero era para seguir”. Y también confesó que el hecho de olvidar sus líneas fue algo recurrente que debió solucionar puertas adentro de forma insólita: en sus sueños.

"Tenía un sueño recurrente donde llegaba y no me acordaba lo que tenía que decir, y la pasaba pésimo. Siempre soñaba lo mismo, y aparte me culpaba: '¿Por qué no lo leí antes?'. Lo fui superando en los sueños, se fue modificando y lo fui sanando", cerró.