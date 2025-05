El llanto de Mirtha Legrand al recordar a Alejandra Darín: “Me emociono”

Durante su programa, Mirtha Legrand recibió a todos los actores y actrices que participaron en El Eternauta, por lo que entre las grandes figuras también estaba Ricardo Darín. El hecho de tenerlo cerca disparó en la conductora el recuerdo reciente por el fallecimiento de su hermana, Alejandra Darín, lo cual la llevó a realizar una mención al respecto y no pudo contener las lágrimas.

Entre tantas preguntas sobre la serie, Mirtha Legrand también eligió abordar otros temas, por lo que también apuntó a lo que fue la reciente pérdida de Alejandra Darín: “Tuviste una pérdida muy terrible”. Ante el comentario inesperado, Ricardo Darín se lamentó, casi sin desear ahondar en el tema: “Sí, mi hermana. ¿Qué se le va a hacer?”.

A modo de consuelo, la Chiqui intentó enfatizar en que se encuentra en un lugar mejor: “Ya está en el cielo“. Pero luego de ese comentario fue que desencadenó en sus lágrimas, ya que la tristeza la invadió al recordarla: “Me emocionó, perdón. La conocí poco, pero era amorosa”.

De forma inesperada, ahora era Ricardo Darín quien contenía a Mirtha Legrand, por lo que buscó apoyo en el resto de los invitados para tratar de ayudarla a ganar tiempo para recuperarse. Fue así como el actor contó que Andrea Pietra, presente en la mesa, era muy amiga de ella: “Nos dejó la orden de que la recordemos con alegría porque ella era muy de celebrar todo. Ella promovía la alegría todo el tiempo y celebrar, así que es nuestra obligación recordarla así”.

Teniendo en cuenta que Alejandra Darín fue la presidenta de la Asociación Argentina de Actores (AAA) durante mucho tiempo, Mirtha Legran destacó lo que fue su rol allí: “Hay que tener ese cargo, duro y difícil, sobre todo ahora que los actores están pasando momentos duros, de poco trabajo”. A lo que su hermano destacó: “Literalmente dejó la vida ahí”.

En este contexto, vale recordar que no es la primera vez que Ricardo Darín habla sobre su hermana, ya que la primera vez que habló sobre ella expuso el dolor latente: “Voy a estar toda mi vida en duelo por mi hermanita. Uno puede prepararse para la muerte de sus padres, pero no para la de un hermano menor. Si yo fuera creyente, estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”.