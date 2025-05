La emotiva confesión de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras llenar Vélez: “Somos privilegiados”

Lali Espósito volvió a llenar Vélez con sus fanáticos, que asistieron a dos recitales a puro baile y pop. Ante lo que significó este evento para su carrera, quien no se los perdió fue Pedro Rosemblat, quien incluso decidió verla desde el campo. Ante la emoción y el orgullo que sintió por su pareja, el periodista realizó un emotivo posteo en el que intentó poner en palabras todo lo que genera la artista.

No es la primera vez que Pedro Rosemblat realiza un desparramo de amor y ternura en público, pero esta vez fue especial. Es que no se trató de una foto mostrándose enamorado de su pareja, sino que fue un posteo a modo de comunicado en el que intentó explicar qué es lo que siente al verla en el escenario con la pasión que despierta.

Haciendo alusión a lo que significó para Lali Espósito agotar dos Vélez, su pareja comenzó diciendo en tono poético: “En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo”. Y siguió: “No hay fecha pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer”.

En su afán por describir lo que siente al verla brillar frente a todos, destacó lo hipnótica que es: “La luz le rebota diferente”. Por lo que detalló de forma romántica sus cualidades: “El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza”.

Pero en su ternura, dejando en claro que no negocia su forma de ser y que el humor se mantiene presente para generar esa conexión entre ambos, Pedro Rosemblat se animó a tirar un pícaro comentario para despertar más de una sonrisa: “Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”.

Y resaltó la energía del público y su admiración a ella: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo. Contemporáneos, coterráneos, compatriotas”.

Por último, jugando con lo que fue un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, sentenció: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali”.