Melody Luz, la expareja de Alex Caniggia, se cansó de las críticas por haber iniciado una nueva relación amorosa, a poco tiempo de terminar su noviazgo con el mediático (quien también es padre de su hija), y explotó en las redes sociales con una serie de posteos.

Puntualmente, horas previas a estas publicaciones, la bailarina había dado un móvil en Intrusos hablando sobre su reciente separación y se limitó a decir que “se terminó el amor”: “Fue una sumatoria de cosas, no voy a dar detalles, hubo diferencias que con el tiempo se notaron cada vez más”, lanzó Melody, un tanto molesta por tener que hablar del tema.

Asimismo, en esa misma entrevista, la joven reconoció que estaba iniciando una relación con Santiago del Azar, a quien también conoció en el reality El Hotel de los Famosos, ya que él era el cocinero del reality.

Melody Luz explotó contra las críticas y confirmó su romance con Santiago del Azar

Fue así que rápidamente las redes se llenaron de comentarios negativos contra ella, teniendo en cuenta el poco tiempo que tiene separada de Alex Caniggia.

Lejos de quedarse afuera del escándalo, Melody usó su Instagram para apuntar contra los haters: “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé. Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, expresó la bailarina en un primer posteo.

Minutos después, y para seguir aún más el escándalo, compartió una foto subida de tono de Santiago del Azar, a quien lo mostró con su torso completamente desnudo. “Por lo menos díganme provecho hermana”, bromeó Melody.