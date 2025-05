Charlotte Caniggia confesó cómo se lleva con Melody Luz y ventiló cómo está la interna familiar

En las últimas semanas, Alex Caniggia confirmó que tomó la decisión de separarse de Melody Luz luego de tener una hija y cerca de 3 años de relación. Ante la incertidumbre respecto cómo quedó todo entre ellos, apareció Charlotte Caniggia, quien contó cómo terminó con su ex cuñada y también habló de su interna familiar.

Sin indicios de un mal vínculo o de problemas dentro de la convivencia, Alex se separó de Melody Luz, y tiraron por la borda el proyecto de familia que incluía criar junto a la pequeña Venezia, quien llegó a sus vidas en 2023. Ante la repentina noticia, ambos dieron a conocer la decisión y no volvieron a hablar del tema.

Si bien se expuso que ella lo habría dejado producto de su alto perfil, y que incluso se habría cansado de su guerra constante en las redes sociales, lo cierto es que ninguno de los dos quiso ahondar en la polémica y se reservaron para no generar más problemas de lo que ya demanda una separación.

Fue así como apareció Charlotte Caniggia para hablar al respecto. Interceptada por un móvil de LAM, comentó cómo vio a su hermano y a su ex cuñada. “Estamos muy bien, mejorando. Por suerte, la familia mejor”, comentó cuando le preguntaron por su vínculo con Melody Luz.

Sumado a esto, se mostró en sintonía con su hermano y su ex cuñada, ya que no quiso ventilar demasiado respecto de qué los llevó a terminar su romance. “Está todo tranquilo, chicos”, enfatizó para no levantar sospechas de nada.

Al ver que no iba a responder sobre ellos, le preguntaron por la interna familia constante con Claudio Paul Caniggia, con quien estuvieron peleados varios años: “Re hablo con mi papá. El otro día fui a verlo. El tema es que yo soy muy reservada, no me gusta subir fotos de mi familia, ni de mi sobrina”.

“Yo soy perfil bajo, hago show en la tele, pero de mi vida, nada”, aclaró marcando una postura distinta a la que tiene su hermano. De este modo, Charlotte Caniggia cerró dejando entrever que el que tiene problemas con su familia es Alex ya que sigue en un vínculo tirante con Mariana Nanis: “Ahí anda la cosa. Todo se puede solucionar, creo”.