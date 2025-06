La inesperada respuesta de Mica Viciconte sobre si se reuniría a solas con Nicole Neumann

La pelea entre Nicole Neumann y Mica Viciconte no da tregua, ya que pasan los días, las semanas y su guerra se mantiene latente aunque con altibajos. Ahora, la esposa de Fabián Cubero fue consultada sobre la posibilidad de reconciliarse con la modelo y volvió a dejar en claro que la relación se rompió.

En una entrevista reciente, Mica Viciconte fue consultada sobre la posibilidad de reunirse a solas con Nicole Neumann. Pensando en las hijas de su pareja y para tratar de terminar con la polémica, intentaron incentivarla a que deje en el olvido las cosas que sucedieron entre ellas. Sin embargo, su respuesta dejó a todos sorprendidos.

Es que un móvil de Puro Show interceptó a la panelista para preguntar sobre esta chance: “¿Te tomarías un cafecito con Nicole?”. Lejos de mostrar buenas intenciones, comenzó a ironizar: “No tomo café”. Pero insistieron: “¿Un tecito con Nicole?”. Sin embargo, no dio el brazo a torcer: “Tomo mate”.

A esta altura, sus respuestas comenzaron a despertar risas, ya que era insólito como buscaba esquivar la posibilidad dde reunirse con Nicole Neumann: “¿Un matecito con Nicole?”. Pero ella siguió demostrando que no hay posibilidades de reconciliación: “Después de la pandemia tomo sola mate, ¿podés creer?”.

“Pero cada una con su termo, ¿podría ser?... para ponerse de acuerdo en algunas cosas”, continuaron. Ya un tanto agotada, Mica Viciconte aclaró que no desea hablar con ella: “Vengo a disfrutar, si digo que sí porque digo que sí, si digo que no porque digo que no, no les viene nada bien, no voy a decir nada”.

“El cumpleaños 15, ¿por qué no todos juntos como una gran familia ensamblada?“, indagaron los periodistas, haciendo alusión a que la propia Allegra Cubero mencionó que este sería su deseo. Sin embargo, aclaró que no hará declaraciones al respecto: “No tengo idea, yo no tengo nada que ver, mi hijo es nene así que no festeja los 15″.

“¿Nicole arruinaría la noche?”, lanzaron pícaros para ver si pisaba el palito. Pero allí la panelista consideró que fue suficiente: “No chicos, para que me arruinen la noche tiene que ser algo muy grave, no me arruina la noche nada”.