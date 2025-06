Valentina Cervantes admitió por qué le costó tomar la decisión de volver con Enzo: “Cuando vine…”

Sin dudas, la decisión de Enzo Fernández de separarse fue un duro golpe para Valentina Cervantes por lo inesperado que fue. Sin embargo, lograron volver a construir su relación. Pero no fue para nada sencillo, ya que la influencer confesó que tuvo dudas a la hora de volver y por primera vez contó qué la hizo dudar sobre esta posibilidad.

Si bien se creía que Enzo Fernández le abrió las puertas a Valentina Cervantes, al ser consultada, en el programa de streaming No lo piensen tanto! de Multitalenttv, ella confesó que las cosas se dieron al revés: “La segunda oportunidad siempre se da, en general con cualquier persona. Porque somos seres humanos y podemos cometer errores. Ya terceras oportunidades no, no hay tercera ni cuarta. Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa. Fue difícil la decisión del regreso”.

Esta declaración generó impacto debido a las dudas que se le presentaron a la influencer antes de dar el visto bueno para el retorno. Esto la llevó a confesar qué la hizo dudar: “Hace un montón que yo no venía acá, y cuando vine me sentía muy bien, entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años".

Más allá de las dudas, el amor fue más fuerte y Valentina Cervantes consideró que tomó una buena decisión, ya que respondió de forma afirmativa a la pregunta sobre su cree que le sirvió el tiempo alejados: ”Sí, siempre sirve, te das cuenta de un montón de cosas y valorás mucho más otras cosas”.

“Mirándolo hoy, a mi me encantó, estuvo bueno. Venimos de muy chicos, nunca nos separamos. No soy la Valentina que era antes de la separación. Si antes Enzo me decía de irnos los dos solos de vacaciones, yo le decía que no dejaba a los chicos,. hoy en día estoy aceptando más eso. Hoy en día los dejo tres días, más de eso no, después ya los extraño", expresó.

Para cerrar, reflexionó sobre la importancia del amor en su vida y cómo representa este rol Enzo Fernández: ”Abarca muchas cosas, a mi me gusta mucho el compañerismo. Aceptarse cada uno como es. Nosotros hay algo que tenemos es que no peleamos, no existen. Nunca peleamos. Para nosotros esa clave es fundamental. Ya nos conocemos tanto. Yo lo acepto como es, no lo quiero cambiar. Nos complementamos bastante bien. Yo estoy muy acostumbrada a Enzo“.