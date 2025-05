Qué respondió Mica Viciconte sobre la posibilidad de volver a ser madre con Fabián Cubero

Fruto del romance entre Mica Viciconte y Fabián Cubero nació el pequeño Luca, el primer hijo de la panelista. Con el paso del tiempo, puso en le balanza todo lo que significa ser madre y se mostró muy alegre por esta decisión. Tanto es así que le consultaron por la posibilidad de volver a vivir esta experiencia: ¿Qué respondió?

Sucede que el pequeño Luca ya cumplió 3 años, por lo que Mica Viciconte comenzó con las dudas respecto a si tiene el deseo de volver a atravesar por un embarazo, con todo lo que esto significa. Fue así como se sinceró y, en diálogo con Agarrate Catalina comentó qué es lo que pone en la balanza y qué tantas posibilidades existen.

Teniendo en cuenta que el pasado 6 de mayo cumplió años su hijo, la panelista confesó que ésto la llevó a realizar un balance de sus sensaciones y experiencias como madre: “Cuando llega un año más uno hace una reflexión de lo que viviste, lo que disfrutás. Yo me encuentro siendo mamá y estoy feliz en una etapa que me encanta”.

Más allá de destacar su alegría, no obvió que existen momentos agotadores que también debe atravesar:”Obviamente es cansadora, como todos saben, pero yo siento que se va a ir rápido porque cuando me quiera acordar, los nenes crecen y después ya no lo podés ni abrazar, ni besar, ni nada”.

Fue así como la conductora le preguntó por la posibilidad de volver a empezar con la llegada de un nuevo bebé a su hogar junto con Fabián Cubero: “Es una pregunta que me la hago todos los días. A veces digo ‘¿quiero tener otro?’, ‘¿quiero que Luca tenga un hermanito?’. No sé la respuesta. Por momentos me gustaría, en otros no. No sé”.

En medio de su duda, Mica Viciconte confesó qué es lo que la lleva a dudar de esta posibilidad: “Si a mí me dan a elegir tenerlo, yo digo que sí, pero todo el proceso, no. A mí dar la teta no es algo que me encante. Hay madres que disfrutan eso. La verdad es que a mí no”.

Además, reconoció que el parto y embarazo tiene sus partes poco agradables: “Un recién nacido sí, me encanta, pero todo el embarazo, tener los puntos y parirlo... ‘¿Otra vez el dolor?’, pienso”. Sin embargo, al pensar en lo negativo, tiene en cuenta que lo lindo de la maternidad también le pesa: “Ese dolor termina siendo alegría pura”.