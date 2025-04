Qué ex Gran Hermano aseguró que Mirtha Legrand y Laura Ubfal le salvaron la vida y por qué

A lo largo de los años, los ex Gran Hermano se han quejado por el hecho de sentir que luego de su paso por el reality se les soltaba la mano y solían quedar a la deriva. Sin embargo, Laura Ubfal demostró tener ganas de cambiar esta historia, por lo que decidió ayudar a Florencia Cabrera ante un problema de salud que la tenía preocupada.

Florencia Cabrera fue participante de Gran Hermano en la edición 2024 y, si bien no tuvo mucho éxito en el show, mantuvo una buena relación con todos los que abarcan este programa. Tanto es así, que comentó que Laura Ubfal le dio una mano en un momento de salud delicado y también destacó que Mirtha Legrand apareció para tratar de ayudarla.

Mediante sus redes sociales, la ex jugadora comentó cuál fue el problema de salud que le detectaron: “A los 27 años me descubrieron endometriosis. Ya me habían operado anteriormente, pero con el tiempo mi cuerpo volvió a generar lo que los médicos habían extirpado”.

“Sinceramente es muy angustiante, porque a veces uno quiere otra cosa y no se le termina dando... pero son cosas que pasan”, expreso sobre la disputa que tuvo en su momento con los médicos para tratar su enfermedad. Para colmo, contó que no tiene obra social y debía ser operada de urgencia producto del avance de la enfermedad.

Allí apareció Laura Ubfal, quien intervino para ayudarla en medio de su crisis: “Laura me comentó que Mirtha Legrand es madrina del Hospital Fernández y se ofreció a hablar con ella para ver si podían ayudarme”.

“Laura habló con Mirtha y ella se comunicó con los médicos para ver qué opciones había para mí. Gracias a ellas y a todo el equipo del hospital Fernández, pude operarme después de casi ocho meses de tratamientos”, destacó con alegría por sentir su apoyo y por aparecer en este momento clave de su vida.

Asimismo, dejó un mensaje para resaltar le importancia de estar atentos a la salud: “Chicas, atiéndanse. Cada vez los diagnósticos son más graves. Por dejarme estar tanto tiempo por miedo, ya tenía comprometido todo: el recto, los ovarios, el útero… Por eso fue una cirugía tan compleja. Hasta el día de hoy sigo fajada y con movilidad reducida, porque me tocaron todo internamente”.

Para terminar, no quiso dejar de destacar la aparición de Laura Ubfal y Mirtha Legrand, quienes intervinieron para ayudarla con su compleja situación de salud: “Gracias a mi familia por estar siempre y, en especial, a Laura Ubfal y a Mirtha Legrand. Les debo la VIDA por siempre”.