El pibe del Real Madrid estrena primer equipo y primer auto de lujo

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid generó gran expectativa desde el primer día. A sus 18 años, la joven promesa argentina ya comienza a destacar dentro y fuera del campo. En un video que se viralizó rápidamente, se lo vio llegar a la Ciudad Real Madrid en Valdebebas al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé blanco perlado, modelo M Sport Pro con llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas, combinación que le da un toque deportivo y exclusivo.

El vehículo forma parte del acuerdo comercial que mantiene el Real Madrid con BMW, aunque Mastantuono decidió el modelo que más le gustó. A diferencia de otros compañeros que manejan autos eléctricos, el suyo parece ser de motorización a gasolina, con opciones entre 184 CV y 245 CV, y valores que van de 58.400 a 70.000 euros. La curiosidad de los hinchas se sumó al estilo del pibe, que llegó con mate y anteojos de sol, mostrando su personalidad desde el primer momento.

En lo futbolístico, Mastantuono fue incluido en la convocatoria de Xabi Alonso para el debut del Real Madrid en La Liga frente a Osasuna y recibió elogios del entrenador por su madurez y calidad. Además, el joven fue citado recientemente por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias, reforzando su proyección internacional.

Alonso destacó la confianza del jugador: “La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid”. Por su parte, Mastantuono asegura que la llamada del técnico fue determinante para elegir el club, y su rápida integración al equipo ha sido notable tanto en el vestuario como en los entrenamientos.