Enfermero abusó de una paciente de 70 años y piden 11 años de cárcel

Durante dos jornadas se desarrolló en Neuquén la audiencia de cesura para determinar la pena que deberá cumplir un enfermero que fue condenado por abusar sexualmente de una paciente adulta mayor, mientras estaba bajo su cuidado en una institución de salud de la capital provincial.

El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45, cuando el imputado A.E.A.B. atacó sexualmente a la mujer en la habitación donde permanecía internada. La víctima se encontraba en un estado de convalecencia e indefensión, situación que el agresor aprovechó para cometer el delito.

El 28 de abril pasado, el acusado reconoció los hechos en el marco de un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, aceptando su responsabilidad penal por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en carácter de autor.

En la audiencia que concluyó este martes, la fiscal del caso Carolina Mauri pidió que el enfermero sea condenado a 11 años y medio de prisión efectiva. Para sostener el pedido, valoró como agravantes el estado de salud de la víctima, su género y edad —más de 70 años—, el fuerte impacto psicoemocional que sufrió y el daño institucional ocasionado, que afecta la confianza social en la relación médico-paciente y en las instituciones de salud.

Como atenuantes, Mauri mencionó la falta de antecedentes penales y el reconocimiento de los hechos por parte del imputado, lo que evitó que la víctima tuviera que atravesar el proceso de debate oral.

En contrapartida, la defensa solicitó que se aplique el mínimo legal previsto para el delito, equivalente a 8 años de prisión.

El tribunal colegiado conformado por los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y la jueza Florencia Martini será el encargado de definir el monto de la pena en los próximos días. Además, el condenado será inscripto en el registro de agresores sexuales