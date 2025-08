Qué respondió Pampita ante la posibilidad de iniciar un romance con Joaquín Furriel

A poco de haberle puesto un punto fin a la ruptura con Martín Pepa, Pampita comenzó a afrontar Los rumores de un posible romance entre con Joaquín Furriel. En las redes y medios se fue generando expectativa entre sus seguidores, ya que ambos están solteros y suelen mostrarse enamorados. En este contexto, fue Marcela Tauro quien prendió la mecha al contar que algo comenzaba a pasar entre ellos.

En una emisión de Infama, la periodista reveló que la modelo y el actor estaban intercambiando mensajes. “Me contaron que se estaban escribiendo, cómo llegó a ella, no sé, yo fantaseo que fue por Instagram. A mí me dijeron que está muy entusiasmado, pero solo hay conversaciones”, explicó Tauro, dejando la puerta abierta a un romance incipiente.

Ante el revuelo, el ciclo Puro Show fue a buscar a Pampita, que estrenaba su rol como conductora en Los 8 escalones. Cuando le preguntaron sobre el rumor, la modelo fue sincera y comentó que hace tiempo no veía a Joaquín Furriel, salvo en una entrevista que le hizo en Pampita Online, hace ya mucho tiempo. Sobre la noticia, confesó con humor: “Lo dijo Marcela Tauro, y ese mismo día me fui al Instagram. Pensé: ‘Mira si me escribió y no vi el mensaje’”.

El comentario arrancó risas en el estudio, y Carolina confirmó que, en realidad, Joaquín no le había enviado ningún mensaje. “No sé cuál es su situación actual o qué es de su vida. No tengo su celular. Tampoco lo tengo en el radar, no pensé en él así”, cerró, despejando dudas con naturalidad y despojándose de presiones.

A pesar de esto, Pampita aseguró que no descarta volver a apostar al amor, incluso en las mismas condiciones que pactó con Martín Pepa, es decir en una relación a distancia. Se mostró abierta a nuevas experiencias y sin miedo a construir vínculos. Por su parte, Joaquín Furriel mantiene su agenda cargada con proyectos teatrales, aunque sus seguidores especulan si algunos mensajes podrían tener un trasfondo oculto.

Por lo pronto, más allá de las especulaciones, lo cierto es que aún es muy pronto para ella comenzar a pensar en un nuevo romance, ya que aún no terminó de despedirse de su ex, como para estar pensando en lo que se viene respecto a sus vínculos amorosos.