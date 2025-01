El polémico video de Jenifer de Gran Hermano golpeando a Ricardo Centurión

Luego de que Jenifer Lauria hiciera alusión a lo mal que la pasó en su relación con Ricardo Centurión, llegó el momento de que la familia del futbolista diera su versión de los hechos. Es que la madre salió a defender al jugador, por lo que no sólo envió un audio con durísimas acusaciones, sino que también imágenes exclusivas de ella golpeándolo con sus puños.

"Sufrí con la familia de él y con él. Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó”, contó Jenifer tras su salida de Gran Hermano para exponer la tensión que vivió en su romance con Ricardo Centurión.

Ahora, Betty, la madre del jugador, contó detalles del verdadero accionar de la jugadora contra su hijo. Es por eso que le envió un audio a Ángel de Brito para que reproduzca en LAM: "Cuando ella sale de la casa (de Gran Hermano), se encarga de que en cada programa donde tienen contrato con Telefe nombraran la enfermedad de mi hijo (alcoholismo), como si nadie supiese".

Jenifer de GH pegandole una trompada a Centurion #LAM pic.twitter.com/ZHKZhl2zAK — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 18, 2025

Bastante ofendida, la madre de Ricardo Centurión continuó: "Esta chica no sabe que en las enfermedades, los chicos también pueden hacer rehabilitación en sus casas, donde se sienten más contenidos. Es distinto lo que sienten en sus casas que estando encerrados en una clínica o en una granja haciendo rehabilitación". Y agregó: "Me pareció de una bajeza total de su parte querer jugar con este tema".

Asimismo, realizó polémicas acusaciones contra Jenifer Lauria: “Cuando ella estaba en el tercer mes de embarazo, a nosotros nos llega un videíto donde la señora estaba desnuda, completamente desnuda en una pañalera. Ella estaba viviendo con Ricky, ¿qué hacía desnuda en la pañalera de su ex?”.

"VIVIMOS EN CARNE PROPIA VIOLENCIA DE GÉNERO"



La madre de Centurión le mandó un video a #LAM donde Jenifer de #GranHermano golpea al jugador. Según el relato de la madre, después del golpe estuvo casi 10 minutos inconsciente y le hicieron primeros auxilios pic.twitter.com/6jKc8NZwHe — TRONK (@TronkOficial) January 18, 2025

En este contexto, advirtió sobre el video en el que se la puede ver a la jugadora de Gran Hermano golpeando a su hijo: “Ella habla de la violencia psicológica que supuestamente recibe de la familia de Ricky. Pero nosotros sufrimos en carne propia violencia de género hacia Ricky”.

Y explicó las imágenes: “En el video se ve que ella baja (de un auto) y le pega, desde atrás, dos trompadas en la sien y él cayó seco en el piso. Esa situación fue terrible. Y yo la viví, nadie me la contó. Si los hechos hubieran sido al revés, hoy mi hijo estaría preso. Ricky estuvo casi diez minutos inconsciente”.