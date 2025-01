La polémica conversación entre Nano y Sopa que obligó a cortar la transmisión del reality

Si bien la edición 2025 de Gran Hermano no parece dejar grandes mediciones de rating a Telefe, las polémicas no dejan de surgir, y esta vez, dos participantes dejaron entrever que tuvieron cierta complicidad con la Policía y la Justicia, en situaciones realmente escandalosas.

Todo ocurrió en una charla distendida sobre su pasado entre Nano, Sofía y Papucho, la cual lentamente se fue volviendo más oscura. Es que en el corto que se difundió en redes sociales, Sopa hizo alusión a otra conversación pasada, la cual nunca se vio en los informes, en donde hablaba de una joven que la amenazaba.

“Lo que conté, de la piba que me amenazaba… desapareció”, lanzó la rubia, mientras sus compañeros parecían no entender lo que decía, con un silencio un tanto incómodo. Ante esto, siguió diciendo: “Yo lo dije, no te digo que me arrepentí, pero, mi viejo es tipo ‘Búsqueda implacable’, y no sé. Y así con todo”, continuó.

Pese a que el comentario no tiene demasiado contexto, la referencia a “Búsqueda implacable”, película que tiene como trama el viaje de un padre para salvar a su hija y matar a quienes habían secuestrado.

Sin embargo, la conversación no quedó allí, y Nano agregó más leña al fuego, dejando entrever que su papá fiscal lo había sacado de muchos problemas cuando él era un "bandido": “Mi viejo era fiscal. En ese sentido, yo era re contra bandido, pero también siempre que necesité algo, era la policía atrás mío directamente”, reveló.

Aunque la charla seguía, la producción decidió cortar en ese momento la trasmisión de lo que sucedía en el patio, lo que generó muchas dudas sobre lo que había pasado en las vidas de estos dos personajes.

Con esto, las redes sociales se llenaron de comentarios relacionados al abuso de poder y de autoridad, ya que mencionan a un fiscal y la policía, además de mencionar que una persona desapareció bajo, según parece, misteriosas circunstancias.

"Los padres de ambos ejercen en las fuerzas y abusaron de su autoridad para sacarles del camino a sus hijos a gente que los molestaba", "Estaría bueno que se investigue de lo que están hablando" y "Las fuerzas honestas que tenemos en este país", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.