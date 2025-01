Festejos y críticas: Los mejores memes de la eliminación de Giuliano de Gran Hermano

Luego de una larga edición de Gran Hermano, Santiago del Moro dio a conocer que Giuliano es el nuevo eliminado de la casa más famosa. Ante esto, en las redes sociales estallaron los memes. Es que la gente se inspiró para reaccionar de la forma más divertida a su salida e incluso también hicieron alusión a las polémicas de la noche.

Tal y como suele decirlo Santiago del Moro, Gran Hermano es un programa que despierta pasiones. Es por eso que ante el deseo de toda la gente de que Giuliano sea expulsado de la casa, se desataron los memes para celebrar que se concretó esta situación.

Fue así como la gente se mostró alegre por su salida luego de varios dichos polémicos y de haber jugado a dos puntas dentro de la casa. Es por eso que en las redes los primeros memes hicieron alusión a los festejos que despertó su salida, ya que recabó el 68% de los votos en esta placa negativa.

Sin embargo, no fue la única polémica de la noche. Se debe a que, para sorpresa de todos, Luz llegó al mano a mano contra Giuliano. El hecho de que haya sido una de las personas más bancadas en la placa positiva provocó especulaciones en la gente que no logró entender por qué ella corrió peligro y no otros compañeros son vistos de reojo desde el exterior, como Juan Pablo o Claudio.

Fue así como muchos de los memes también hicieron alusión a esta actitud sospechosa por parte de la producción del reality. Además, se complementaron con las imágenes de Luz y Tato celebrando que finalmente Giuliano fue quien abandonó la casa de Gran Hermano.

Por lo pronto, la otra polémica que también despertó memes picantes fue el accionar de Jenifer. Es que la jugadora que prometió volver para vengarse de Nano no sólo intimó con él dentro de la casa, sino que lloró de forma desconsolada ante su salida. Es por eso que también acaparó las miradas e incluso la señalaron como la próxima en caer.

De este modo, más allá de su polémica salida y de haber quedado en el ojo de la tormenta, ya hay quienes especulan con la posibilidad de que Giuliano reingrese en el repechaje, ya que afuera quedaron jugadores mucho más débiles y sin carácter para ponerle picante al show.