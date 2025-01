La odisea de Jimena Cyrulnik realizando el cruce de Los Andes a caballo

Durante sus vacaciones, Jimena Cyrulnik decidió apostar por la aventura, por lo que se animó a emprender el camino del cruce de Los Andse. Por eso realizó junto a su pareja una cabalgata por la Cordillera y contó cómo sintió esta experiencia única.

Es que Jimena Cyrulnik reveló cómo fue que llevaron a cabo esta travesía: “Fuimos con mi marido y con un grupo de gente”. En diálogo con Teleshow, reveló que eran varias las personas que se mostraban interesadas ante la posibilidad de realizar esta cabalgata por la Cordillera de Los Andes: “Éramos veintipico”

Fue así como decidió entrar en detalles y revelar que la expedición estaba a cargo de Darío Gallardo, gaucho correntino: “Es un gaucho de pura sangre, un crack. Esta fue su cabalgata número 193”. Además, lo acompañaban 3 baqueanos que conocen bien el terreno: “Ellos son los que arman todo, te guían y están atentos a que no te falte nada”.

En lo personal, Jimena Cyrulnik confesó cómo es su vínculo con los caballos y la cabalgata: “Aprendí dos años, y estando allá arriba me di cuenta que me sirvieron bastante”. Es por eso que destacó a Micky, el caballo que la acompañó en esta aventura: “Parecía una cabra. Trepaba, subía y bajaba por las rocas que pensabas ‘por acá no pasa’, pero pasaba”.

Sumado a esto, ella confesó cuál fue uno de los momentos que le generó mayor impresión durante esta cabalgata por la Cordillera de Los Andes: “Desde donde acampamos la tercera noche, podíamos ver la montaña donde cayó el avión de los uruguayos en Los Andes. Estábamos a tres kilómetros”.

Eso sí, aclaró que no todo es color de rosas. Es que no sólo expuso lo mucho que sufrió la presencia del sol durante todo el día, sino que también otras situaciones climáticas: “Igual, por más que usabas todo, el viento te corta, te lastima, y el sol te hace doler. Terminabas con los ojos hinchados por la tierra, los labios agrietados, las manos rasposas y la cara como castigada, como si la montaña te golpeara todo el tiempo”.

Fue así como Jimena Cyrulnik decidió pasar Año Nuevo durante esta experiencia, por lo que recordó que comió chivito frito es noche: “Brindamos por el Año Nuevo entre las montañas, a 2800 metros de alturas, con cero grados, con viento, sin luz, a la luz de las estrellas, comiendo chivito frito y mirando satélites que pasaban como pájaros”.

“Es una travesía para hacer una vez en la vida. Te ponés a prueba, aprendés a valorar lo esencial: desde una sombra, una ducha caliente, una cama”, cerró, en diálogo con Teleshow, sobre su experiencia en la Cordillera de Los Andes.