El ex cuñado de Elba Marcovecchio destapó lo peor que hizo la mujer de Jorge Lanata: “Todo vuelve”

Pese al deseo de Elba Marcovecchio de realizar el duelo en paz luego de lo que fue el fallecimiento de Jorge Lanata, una bomba familiar estalló en sus narices. Se debe a que su ex cuñado salió a ventilar desde el dolor el polémico accionar que tuvo con su hermano fallecido.

Es que cuando parecía que llegaban momentos de perfil bajo para Elba Marcovecchio. el hermano de su ex pareja fallecida salió a hablar y expuso con gran dolor el polémico accionar de quien acompañó a Jorge Lanata hasta sus últimos días.

"Me entero de la muerte de Lanata y su esposa actual lo entierra en el lugar donde está su ex esposo muerto y que desde hace 12 años no va nadie. Llevó a sus hijos al entierro y velorio de Jorge pero nunca a llevarle una flor a su padre", lanzó el ex cuñado de la abogada para exponer su dolor por esta situación.

Vale recordar que Alejandro Mazzeo, el primer marido de Elba Marcovecchio, falleció allá por el 2009 producto de un cáncer. Sin embargo, luego de la muerte, todo parece indicar que las cosas no se dieron de la mejor manera.

Es por eso que fue a fondo y decidió exponerdos cuestiones. Por un lo que considera un mal comportamiento por parte de la abogada por no visitar a quie supo ser su pareja, y por otro lo que puede llegar a ocurrir con Jorge Lanata, ya que a él también podría dejarlo en el olvido al igual que a su primer esposo.

Asimismo, su ex cuñado contó más intimidades de esta polémica decisión: "Aunque los chicos se lo pedían a su abuela, ahora fallecida, o a su tío. Ese mismo día, con los pibes grandes, ni siquiera los llevó a su tumba. Claro... al padre lo puso en el fondo, cerca de los depósitos. En 12 años nunca una flor encontré en su tumba”

Por último, Fernando Luiz Mazzeo cerró haciendo alusión a que le volverá el mal que le provocó Elba Marcovecchio a su familia con su indiferencia: "La vida es así pero quizás todo vuelve. KARMA le dicen. Buen 2025. Para casi todos y casi todas".