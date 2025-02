Se destapó cuál fue el rol clave de Rocío Rial luego de la detención de Morena

Si bien Morena Rial se encontraba distanciada de su familia en los últimos meses, su crítica situación que la llevó a caer presa es lo que incentivó a todos a unirse a ella en esta situación difícil. En este contexto, se supo que Rocío Rial fue una de las claves durante los últimos días, por lo que se filtró cuál fue la enorme ayuda que le brindó.

Es que Rocío Rial pasó de ser intrascendente en la vida de su hermana y estar alejada de ella a cumplir un rol fundamental luego de la detención. Es por eso que incluso Alejandro Cipolla, ahora ex abogado de Morena Rial, confesó la clave de la unión familiar en estos días.

“Es todo muy reciente. Yo le doy el parte solo a Jorge, no le voy a brindar el parte a toda la familia. Si me lo pregunta, se lo daré, pero entiendo que está en conocimiento. Todo el país está en conocimiento. Y hay que recordar que es muy reciente”, comentó el abogados obre el rol de la hermana de Morena en medio de esta tensa situación que atraviesa la familia.

A la hora de consultarle si los familiares se acercaron a visitarla, ya que sólo se supo de una de sus amigas, el letrado no se quiso meter de lleno en esa polémica: “Esas son cuestiones que no puedo informar y no me quiero meter en una interna que no me corresponde y que no le sirve a Morena”.

Sin embargo, dejó en claro que Rocío Rial se encuentra siendo parte de todo el mecanismo que armó la familia para tratar de ayudarla en esta situación delicada: “En su momento, la primera vez, hablé con Rocío. Hablé en su momento. Ahora no, pero están al tanto de todo”.

Tanto es así, que incluso filtró el enorme gesto que tuvo ella con Morena Rial para poder mantener a sus hijos a salvo mientras resuelve sus conflictos judiciales: “Ella fue la encargada de ir a buscar al bebé y llevarlo a la casa para que esté con Jorge”.

Fue así como Rocío Rial llevó en sus brazos al pequeño Amadeo junto con su abuelo, el famoso conductor. Ante esto, el abogado remarcó que es con las únicas dos personas que tiene vínculo: “Ahora tiene relación con la hermana y con el padre, con los demás no”.