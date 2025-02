Yanina Latorre atraviesa un problema de salud y filtró de qué se trata

Yanina Latorre sorprendió a sus seguidores este sábado 15 de febrero al compartir en sus redes sociales un doloroso accidente que sufrió mientras jugaba al pádel con sus amigas. La panelista de LAM, recién llegada de sus vacaciones en Estados Unidos, vivió un inesperado momento cuando recibió un fuerte pelotazo en el ojo, lo que generó preocupación entre sus fanáticos.

Yanina Latorre había retomado su rutina habitual tras su descanso en el exterior y decidió empezar la mañana con un partido de pádel. Sin embargo, lo que parecía una jornada deportiva normal terminó en un incómodo episodio cuando una de sus compañeras, sin querer, le dio un golpe con la pelota directamente en el rostro, dejándola con un ojo visiblemente afectado.

Fiel a su estilo espontáneo y sin perder el sentido del humor, Yanina Latorre grabó un video para mostrar el resultado del accidente. "Yo arranqué muy bien el pádel. Con un pelotazo en la cara. Tengo el ojo rojo y las chicas dicen que se me va a empezar a poner peor. Yo siempre triunfando", expresó con ironía mientras mostraba su rostro inflamado. También bromeó señalando a su amiga como la responsable del golpe: "La culpable es la de negro, es la que me dio el pelotazo. El lunes no voy a poder trabajar".

En las imágenes, se la pudo ver con una bolsa de hielo en el ojo, intentando calmar la hinchazón y el dolor. No obstante, con su característico desparpajo, minimizó la situación y mantuvo una actitud relajada. Luego, compartió algunas fotos grupales con sus amigas, donde se la notaba en mejor estado, llevando tranquilidad a quienes se preocuparon por su bienestar.

El incidente generó una rápida reacción en redes sociales, donde sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y algunos incluso se sumaron al tono humorístico de la panelista con comentarios divertidos sobre el accidente. Muchos destacaron su capacidad para reírse de sí misma y sobrellevar la situación con optimismo.

El pádel, un deporte que ha ganado popularidad en los últimos años, no está exento de accidentes como el que sufrió Yanina Latorre. Si bien se lo considera una actividad de bajo impacto, la velocidad de la pelota y la dinámica del juego pueden generar situaciones inesperadas. Expertos recomiendan el uso de gafas de protección y mantener siempre una buena comunicación con los compañeros de equipo para evitar golpes accidentales.

A pesar del golpe y el dolor, Yanina Latorre demostró que nada la detiene. Su enfoque positivo y su manera de afrontar los imprevistos con humor son parte de su personalidad y, sin duda, una de las razones por las que su audiencia sigue cada uno de sus pasos con atención.

Si bien aún no se sabe si el lunes podrá estar en el programa, la periodista dejó claro que su energía sigue intacta y que, más allá del accidente, su espíritu combativo sigue en pie, como en cada una de sus intervenciones en la televisión.