El emotivo encuentro entre Sting y Charly García en el Movistar Arena

Este fin de semana, Sting se reencontró con su público argentino en el Movistar Arena de Buenos Aires, y dada su presencia en el país, Charly García decidió darle una visita sorpresa, lo cual luego compartió en su Instagram.

El encuentro se dio en el marco de su gira “Sting 3.0”, junto a sus compañeros, el guitarrista argentino Dominic Miller (quien lo acompaña hace 35 años) y el baterista Chris Maas.

Una vez que la imagen llegó a las redes sociales, los fanáticos de Charly coincidieron en que hay “demasiada calidad musical” en ese encuentro que se dio en el backstage del show.

Es importante recordar que en el pasado, ambos artistas compartieron escenario, lo cual desencadenó una amistad entre ellos: Sting y Charly García cantaron juntos en el año 1987 en un concierto de Amnistía Internacional que se llevó a cabo en el Estadio de River Plate. Ese día, Sting cantó en español el tema “They Dance Alone” con las Madres de Plaza de Mayo en el escenario.

Desde ese momento, además de su amistad, la admiración también fue creciendo entre los artistas que no perdieron el contacto a medida que fueron pasando los años. Es que para 1980 se volvieron a ver en la primera visita de The Police a la Argentina.

Charly y Sting, una foto de hace unos años atrás.

Eso se repitió durante los años siguientes, en los que Sting siguió eligiendo a la Argentina como una de sus paradas seguras en su gira, por lo que volvió a pisar el país en 2007, 2015, 2017 y 2021.

Respecto del primero de sus shows en el Movistar Arena, los fans disfrutaron de casi dos horas cantando y bailando los grandes éxitos del compositor en todas sus etapas.

De esta manera, canciones como “Message in a Bottle”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Synchronicity II”, “Spirits in the Material World”, “Wrapped Around Your Finger”, “Driven to Tears”, “Can’t Stand Losing You”, “Walking on the Moon”, “So Lonely” y “King of Pain”, fueron algunas de las piezas que ejecutaron en el concierto.