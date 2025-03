¿El audio que demuestra que Wanda Nara le tendió una trampa a Mauro Icardi?

El escandaloso episodio ocurrido en el Chateau Libertador protagonizado por Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijas, sigue dando que hablar, y en la mañana de este martes se dio a conocer un audio previo a que los hechos se desencadenaron, el cual complicaría a la empresaria.

El encargado de difundirlo fue Daniel Ambrosino en su cuenta de X, y se trata de una conversación entre Wanda y Mauro, luego que las niñas ingresarán al complejo de departamentos para dejar a sus mascotas, y en la cual el deportista le explica a la mediática que él no puede acercarse a su domicilio para retirar a sus hijas, debido a la denuncia por violencia de género que tiene en su contra.

De esta forma, Icardi le explica a la blonda que Francesca e Isabella bajarían en ascensor acompañada de la persona encargada de la seguridad de la torre. Sin embargo, la mayor de las Nara insiste en que suba ya que las pequeñas estaban llorando y se negaban a irse, al tiempo que le aclaraba que lo había autorizado a ingresar a la torre.

Nuevo audio entre Wanda Nara y Mauro Icardi durante el escándalo del viernes pasado pic.twitter.com/kyQg9SxPRO — uD83CuDD30uD83CuDD3CuD83CuDD31uD83CuDD41uD83CuDD3EuD83CuDD42uD83CuDD38uD83CuDD3DuD83CuDD3E (@DaniAmbrosino) March 18, 2025

"El encargado de la torre del Chateau, de la seguridad del Chateau así están seguras... Entregale las nenas al encargado y sube a bajarlas él", arranca diciendo el futbolista, a lo que Wanda le responde: "Subí vos Mauro, porque Isi no quiere bajar".

Es en ese momento en que Icardi insiste que sean acompañadas por el seguridad así "no bajan solas por el ascensor", pero Nara le repite: "Isi no quiere bajar Mauro". "Isi tiene que bajar, vos sos la madre y le tenés que decir que baje... así que decíselo", le aclaró Mauro a Wanda.

"Pero vos la hiciste subir", le dice la mediática, a lo que Icardi reconoce: "Sí, yo la hice subir a dejar los perros. Nada más". Sin embargo, lejos de ser diplomático, el deportista le agregó: "Si dejaban los perros y bajaban, en vez de secuestrarlas como hiciste, no había ningún problema".

"Ahora sube el encargado. Sino le dije al encargado, que no quería quilombo, que sino tenía que llamar a la policía. Me dijo que se encargaba él, que él va a buscar a la nena y me hace seguridad", argumentó el futbolista en el tenso diálogo con Wanda.

"Pero podés subir que están todos llorando...", le pide la blonda mientras Mauro le comunica: "Yo no puedo subir". Fue ahí que Nara se escudó diciéndole: "Yo no la secuestré, vos la dejaste subir".

"Sube el encargado a buscarlas...", volvió a pedir Icardi, pero Wanda insiste en defenderse de las acusaciones de su expareja, aclarando que ella lo había autorizado a ingresar al edificio. "Cómo las voy a secuestrar, si te autoricé para que subas a buscar a tus hijas que están llorando".

"No, no me has autorizado nada. Yo no puedo subir. Tengo una denuncia por violencia de género, soy violento entonces no puedo subir ni a la casa por más que me autorices vos", repite una vez más Icardi.

Tras la difusión de este audio, la versión de que Wanda le había tendido una trampa a Icardi volvió a cobrar fuerza.