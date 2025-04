Alfredo Casero confirmó qué problema de salud padece luego de su operación

En las últimas semanas la salud de Alfredo Casero preocupó a todos debido a lo que generó verlo ingresar a una clínica para ser operado de urgencia. Con el correr de los días, el actor retornó a su hogar y poco a poco se recupera, por lo que pudo visitar a Mirtha Legrand en su programa. Allí habló sobre su situación de salud y confesó cuál es la secuela que le quedó de este proceso.

Teniendo en cuenta todo lo que se dijo sobre su estado de salud, lo primero que quiso saber Mirtha Legrand es en qué estado se encuentra Alfredo Casero, por lo que no dudó en comenzar por ese lado. La consulta le dio el pie perfecto al actor, quien aprovechó para quejarse por la enorme cantidad de suposiciones que se lanzaron sobre su salud.

La Chiqui quiso saber si había sido grave lo que ocurrió con su cadera que desencadenó en la operación que se realizó hace ya más de tres semanas. A lo que el actor respondió que siempre estuvo todo bajo control: “Se corren tantas voces... No, era absolutamente programada. Llegué a las 6 de la mañana, alguien dijo que me estaba muriendo y era mentira”.

En lo que respecta a las secuelas que le quedaron luego de la operación, confesó que aún debe recuperarse, ya que no se encuentra recuperado en totalidad: “Camino con bastón, durante un tiempo”. Y aclaró que hizo un esfuerzo por estar presente en el programa: “Hace muy poco que me operé, hace 15 o 20 días, y no podía no venir a ver a La Chiqui que hace un montón de tiempo que no la veo”.

Una vez pasado el momento de los elogios, aseguró que tuvo tramos en los que padeció los dolores, por lo que eso lo motivó a tomar la decisión de operarse: “Es muy complejo el antes, porque es muy dolorosa la artrosis cuando algo se rompe”.

Por lo pronto, Alfredo Casero continúa con su recuperación y aguarda por hacerlo de forma óptima para poder dejar el bastón de una vez por todas y comenzar a moverse con naturalidad, sin la necesidad de una ayuda extra.